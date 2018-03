Bildung ist der Schlüssel

Österreichischer Integrationstag: Ohne Zuwanderer keine wirtschaftlichen Perspektiven

Wien (OTS) - Spracherwerb, Bildungsoffensive und Reform des Bildungssystems, Umdenken in den Köpfen der Menschen und aktive Bereitschaft der Wirtschaft zur offensiven Integration von zugewanderten Mitarbeitern.

Das sind nicht nur Herausforderungen, sondern Notwendigkeiten, damit Österreich in Zukunft als offenes, produktives und wettbewerbsfähiges Land bestehen kann. Es sind zentrale Erkenntnisse aus den Diskussionen am Ersten Österreichischen Integrationstag, der vom Verein "Wirtschaft für Integration" initiiert, konzipiert und heute in Wien durchgeführt worden ist. Hauptsponsor war die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, unterstützt wurde die Konferenz von der Stadt Wien, Industriellenvereinigung und Österreichische Lotterien.

Jugend ohne Bildung - als Zeitbombe für den Wirtschaftsstandort

"Wir sitzen auf einer Zeitbombe!" so der Präsident des Markenartikelverbandes Thomas Oliva im Blick auf junge Menschen, und warnte vor einer "Jugend ohne Bildung" aus zugewanderten Familien.

"Alles was wir jetzt in Schule und Bildung investieren ist billiger, als das was später an notwendigen 'Reparaturkosten' auf den Staat zukommen könnte", plädierte Oliva für den Mut zur Investition in diesem Bereich. "Wir dürfen es uns nicht leisten, dass Menschen aus dem System herausfallen."

Was kommt nach der Rot-Weiß-Rot Card

Bei der Podiumsdiskussion im Workshop Arbeitsmarkt im Rahmen des Österreichischen Integrationstages war natürlich auch die Rot-Weiß-Rot Card Thema. "So begrüßenswert die Rot-Weiß-Rot Card als ein erster Schritt in eine richtige Richtung ist, muss doch gesehen werden, dass es dabei nur um fünf Prozent der zukünftigen Zuwanderung geht", stellte etwa Oliva fest.

"Die Sozialpartner sind herausgefordert auch für den nächsten Schritt nach der Rot-Weiß-Rot Card initiativ zu werden", so der Leiter des Linzer Zentrums für MigrantInnen Mümtaz Karakurt. Es geht um die Regelungen für Weiterentwicklung, Chancengleichheit und Verantwortung jener, die als Arbeitskräfte ins Land geholt werden.

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sind klarer Business Case

International erfolgreich ist man nur, wenn man auch bei den Mitarbeitern Wert auf Vielfalt legt, so die einhellige Einschätzung von den Personalmanagern Stephan Walder, Porr AG und Christoph Mandl von der Raiffeisen Bank International. Für Walder ist die bewusste Förderung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund ein klarer Business Case "Wir sind im Ausland tätig, wir müssen für Mitarbeiter mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund als Arbeitgeber attraktiv sein und für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgen!"

Josef Wallner, Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt in der AK Wien kritisierte, dass "überproportional viele qualifizierte Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund unter ihrer Qualifikation eingesetzt werden." Hier läge auch die Verantwortung bei der Wirtschaft. Er definierte gelungene Integration als in der Mitte der Gesellschaft stehend. "Da sich auch die Gesellschaft bewegt und weiterentwickelt, ist das ein Prozess unter wechselnden Rahmenbedingungen."

Bereitschaft für Zuwanderung stärken

Um "Gesellschaft und Integration" ging es beim Themenblock im Haus der Industrie, wobei die Frage im Raum stand: "Sind wir bereit zur Zuwanderung?" Und konkreter gefasst: Gibt es das Verständnis "in der Mitte der Bevölkerung", sind die Bildungsinstitutionen vorbereitet, haben Arbeitgeber das Verständnis und die Unternehmenskultur für die Integration von ausländischen Fachkräften?

Laut einer Studie der Industriellenvereinigung, so der Bereichsleiter für Gesellschaftspolitik Christian Friesl, "könnte es von 2020 bis 2050 bei einer kriteriengeleiteten Zuwanderung zu einem BIP-Wachstum von 1,2 Prozent jährlich kommen". Die Einführung der Rot-Weiß-Rot Card wurde von allen als gute Lösung bezeichnet. "Aber das ist zu wenig. Wir befinden uns in einer neuen Phase. Die Migranten von einst haben sich bei uns eingelebt und eingerichtet. Die sozialen Spannungen aber nehmen zu. Hier müssen wir ansetzen, dann setzen wir auch produktives Kapital frei", so Integrationsexperte Kenan Güngör. Einig waren sich alle in einem Punkt: "45 Prozent der Österreicher lehnen gesellschaftliche Pluralität ab. Das zu ändern ist eine der größten Herausforderungen für Integrationspolitik." Ursula Eltayeb, Leiterin des Start-Wien-Projekts, ergänzt: "Es gibt eine Barriere im Kopf der Menschen, die nicht durch Sprachförderung allein wegzubringen ist."

In drei Workshops wurden Projekte erarbeitet, wie Österreich im Ausland die besten Hände und Köpfe gewinnen kann, wie Zuwanderer besser in die Gesellschaft eingebunden werden und wie Medien Zuwanderung positiv kommunizieren können.

Sprache als Schlüssel

"Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Spracherwerb ist das Um und Auf für Wissenserwerb und Weiterqualifikation. Das gilt für Kinder ebenso wie für hier lebende Migranten und Zuwanderer, die wir dringend brauchen", so Eva Grabherr von der Initiative "okay. zusammen leben" in Vorarlberg unisono mit Amar Rajkovic vom Stadtmagazin "dasbiber". Für Rüdiger Teutsch, Leiter der Integrationsabteilung im Unterrichtsministerium ist es dabei wichtig, "die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und auch darauf zu achten, dass sie ihre muttersprachlichen Kenntnisse perfektionieren."

Wichtig sei es auch, dass es zu einer radikalen Reform des Bildungs-und Schulsystems komme, um Integration lebbar zu machen. In den Workshops am Nachmittag des 11.3. wurden Pilotprojekte vorgestellt, die sich durch Praxisnähe und bewusste Einbeziehung der Arbeits- und Erwachsenenwelt auszeichneten. "Bildung ohne Andocken an Wirtschaft ist zu wenig. Und Fähigkeiten müssen sorgfältig herausdifferenziert werden." Konkrete Arbeitsvorhaben und ein Umsetzungspapier sollen in den nächsten Wochen erarbeitet werden.

Bildung, Offenheit und adäquate Beschäftigungsmodelle

Die Zukunftsherausforderung kann bewältigt werden, so ein erstes Resümee des Österreichischen Integrationstages. Die erstmalige Konferenz hat in ihrer bisher einzigartigen Zusammenstellung eine breite Allianz von Praktikerinnen aus Unternehmen, NGos, Vereinen, Interessensvertretungen, aus gemeinden, Ländern und Bund zusammengeführt. Am Abend werden im Rathaus die Ergebnisse aus den Workshops in konkrete Ziele zusammengefasst.

