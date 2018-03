EANS-Stimmrechte: COLEXON Energy AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 22. Feb. 2011, 09:55 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Lasse Lindblad

Staat: Dänemark

Herr Lasse Lindblad, Dänemark hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 10.03.2011 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der COLEXON Energy AG, Hamburg, Deutschland, ISIN: DE0005250708, WKN: 525070 am 16.02.2011 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,28 % (das entspricht 404.825 Stimmrechten) betragen hat.

2,28 % der Stimmrechte (das entspricht 404.825 Stimmrechten) sind Herrn Lindblad gemäß § 22, Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: COLEXON Energy AG Große Elbstraße 45 D-22767 Hamburg Telefon: +49 (0) 40 2800 31 0 FAX: +49 (0) 40 2800 31 101 Email: info @ colexon.de WWW: http://www.colexon.de Branche: Energie ISIN: DE0005250708 Indizes: CDAX, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Jan Hutterer

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 40 2800 31 111

E-Mail: hutterer @ colexon.de