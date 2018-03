Bundeskanzler Faymann bietet Japan im Namen Österreichs Unterstützung an

Wien (OTS) - Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann drückte am Freitagnachmittag gegenüber Naoto Kan, dem Premierminister Japans, seine große Betroffenheit angesichts des schweren Erdbebens in Japan und seinen verheerenden Folgen aus.

Faymann teilte dem japanischen Regierungschef in einem via der österreichischen Botschaft in Tokio übermittelten Schreiben sein tief empfundenes Mitgefühl mit, welches ganz besonders den Menschen in Japan gelte. "Ich wünsche Ihnen in dieser für Sie und alle Betroffenen sehr schweren Zeit viel Kraft und möchte Ihnen jede mir mögliche Unterstützung und Hilfe anbieten. Meine Gedanken und meine Anteilnahme sind bei den Opfern und Ihren Familien", so Österreichs Bundeskanzler.

