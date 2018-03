Ministerin Schmied eröffnet Ausstellung "Die Wiener Staatsoper und der 'Anschluss' 1938"

Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus bei der Wiener Staatsoper

Wien (OTS/SK) - Kulturministerin Claudia Schmied eröffnete heute, Freitag, mit dem französischen Botschafter Philippe Carré und Staatsoperndirektor Dominique Meyer im Institut Francais de Vienne die Ausstellung "Die Wiener Staatsoper und der 'Anschluss' 1938". Sie zeigt die Auswirkungen der nationalsozialistischen Aggression auf den Opernbetrieb. ****

"Wir können das 'Nie wieder' nur dann verwirklichen, wenn wir uns sehr intensiv, gerade wenn es schmerzt, mit der Vergangenheit auseinandersetzen", eröffnete Claudia Schmied die Veranstaltung. Es sei ein Auftrag an die Bildung und an die Kultur, die Menschlichkeit jedes Einzelnen zu bewahren, denn genau dies sorge auch in der Zukunft dafür, dass das 'Nie wieder' Bestand hätte. Die Ausstellung zeigt auch, dass "vom Arbeiter bis zum Künstler alle Bereiche der Gesellschaft für die Doktrin des Nationalsozialismus anfällig waren", so Schmied.

Der französische Botschafter in Wien, Philippe Carré, betonte, dass "die Aufarbeitung des gemeinsamen Gedächtnisses nicht nur für Österreich wichtig ist, sondern für alle Europäer". Deshalb war er auch sehr über die französisch-österreichische Zusammenarbeit erfreut. Die Ausstellung war zuvor im Théatre des Champs-Elysées gezeigt worden und erfreute sich regen Interesses. Dominique Meyer, Direktor der Wiener Staatsoper, sagte, "dass es auch notwendig ist, die dunklen Seiten nicht zu verstecken. Die Wahrheit darf nicht verborgen werden". (Schluss) hi

