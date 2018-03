Berlakovich: Katastrophe in Japan bestätigt strikten Anti-Atom-Kurs

Tiefstes Mitgefühl für betroffene Bevölkerung

Wien (OTS) - "Die aktuellen dramatischen Ereignisse in Japan verdeutlichen einmal mehr, wie gefährlich und unsicher die Atomkraft ist, insbesondere, was Naturkatastrophen betrifft. Mich bestärkt dies in meinem strikten Anti-Atom-Kurs. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Sicherheit der Bevölkerung", betont Umweltminister Niki Berlakovich angesichts der Evakuierungen von 2.000 Menschen rund um das Atomkraftwerk Fukushima.

"Die Katastrophe in Japan bestätigt unseren Kampf gegen die Atomkraft", sagte der Umweltminister. So brachte Berlakovich anlässlich seines Slowenien-Arbeitsbesuchs bei seinem Amtskollegen Roko Zarnic die massiven Bedenken Österreichs über das grenznahe Atomkraftwerk Krsko zum Ausdruck, das von österreichischen Experten gerade aufgrund seiner seismischen Gefährdung des Standorts als unsicher eingestuft wird. Den geplanten Ausbau der Anlage lehnt Berlakovich ab, was er gegenüber Zarnic verdeutlichte. Sollte die AKW-Vergrößerung durch politische Interventionen nicht zu verhindern sein, müsse zumindest für bestmögliche Sicherheit gesorgt werden. Außerdem sei Österreich laufend zu informieren. Auch auf europäischer Ebene habe unser Land für maximale Sicherheit zu sorgen und einen restriktiven AKW-Kurs zu vertreten.

Im Hinblick auf die Situation in Japan mit zahlreichen Toten und Verletzten infolge des Erdbebens sprach Berlakovich der Bevölkerung sein tiefstes Mitgefühl aus.

