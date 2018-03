/C O R R E C T I O N -- International Endesa BV/

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Bezüglich der Pressemitteilung "IEBV veröffentlicht den Jahresbericht 2010" vom 11. März 2011 10:52 GMT durch die Endesa BV über PR Newswire wurden wir von einem Vertreter des Unternehmens darüber informiert, dass in dem ersten Satz die Formulierung folgendermassen lauten muss: Die IEVB erzielte "Bruttoerträge" in Höhe von 4,4 Mio. Euro. Es darf nicht, wie zunächst formuliert, heissen: "Nettoerträge" in Höhe von 4,4 Mio. Euro. Die ergänzte und korrigierte Pressemitteilung folgt:

Die International Endesa BV (IEBV) hat ihren Jahresbericht 2010 veröffentlicht. Die IEBV erzielte 2010 Bruttoerträge in Höhe von 4,4 Mio. Euro aus ihren Finanztätigkeiten. Das Unternehmen führte die Management- und Verwaltungstätigkeiten über ihre Finanzanlagen und -verpflichtungen einschliesslich von ECP, MTN, Privatplatzierung, Darlehen zwischen Unternehmen und Finanzderivaten durch. Der Jahresbericht 2010 kann hier gelesen und heruntergeladen werden:

Die International Endesa B.V. ("das Unternehmen") wurde am 10. Juni 1993 in den Niederlanden gegründet. Die Hauptaktivität des Unternehmens besteht darin, Anleihen und andere Finanzinstrumente zu begeben und die Mittel an ihre Muttergesellschaft und andere Unternehmen zu verleihen.

