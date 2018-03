Walser zu Hellsberg-Aussagen: "Rosinenpicken" in der Geschichte funktioniert nicht

Grüne fordern von Philharmonikern Einrichtung einer wissenschaftlichen Kommission

Wien (OTS) - "Es ist schon ein starkes Stück, wenn mir Clemens Hellsberg vorwirft,?Unwahrheiten, die aus Nichtwissen resultieren? zu verbreiten", meint Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, zu den Aussagen des Philharmoniker-Vorstands gegenüber der APA. Im Gegensatz zu den Berliner Philharmonikern sind die Wiener nach wie vor nicht bereit, ihre Geschichte vor, während und nach der NS-Zeit durch unabhängige HistorikerInnen aufarbeiten zu lassen.

"Hellsberg will sich offensichtlich nicht der Verstrickungen des Orchesters in die NS-Propagandamaschinerie und der nach 1945 systematisch betriebene Geschichtsklitterung stellen, sondern nach wie vor ein ?Heile-Welt-Bild? verbreiten", so Walser weiter, "aber das Rosinenpicken in der Geschichte funktioniert nicht!"

Es geht nicht darum, dass einzelne Historiker in das Archiv dürfen, sondern es geht um breite Aufarbeitung der vielen Forschungslücken. Dazu zählt Walser einzelbiographische Studien von Mitgliedern der Philharmoniker und der Gastdirigenten seit 1933, eine Provenienzforschung in Bezug auf die Instrumente, eine Aufarbeitung der Vereinsgeschichte der Philharmoniker insbesondere was die Freistellung der Philharmoniker durch den Stillhaltekommissar für Vereine, Organisationen und Verbände anbelangt sowie die Aufführungspolitik der Philharmoniker in den Jahren 1938-45. "Das kann keine Einzelperson leisten, dazu braucht es eine breit angelegte wissenschaftliche Kommission. Hellsberg und die Philharmoniker sind gefordert", so Walser abschließend.

