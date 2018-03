AVISO - 15.3. Fototermin: Siegerprojekt zum Neubau der Berufsschule Embelgasse

Ausstellung zeigt Wettbewerbsbeiträge und Siegerprojekt

Wien (OTS) - In der Embelgasse 46 in Wien-Margareten soll in den nächsten Jahren eine neue moderne Berufsschule für kaufmännische Lehrlinge der Stadt Wien entstehen. Von der Stadt Wien wurde dafür ein EU-weiter Wettbewerb durchgeführt, jetzt werden alle eingereichten Projekte und das Siegerprojekt in einer Ausstellung präsentiert.

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Bezirksvorsteher Kurt Wimmer und GPA-Jugendsekretär Christoph Peschek eröffnen am Dienstag, den 15. März, um 15 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung die Ausstellung, die bis 23. März zu sehen ist.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Fototermin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung Ausstellung Wettbewerb neue Berufsschule Embelgasse



Datum: 15.3.2011, um 15:00 Uhr



Ort:

Festsaal der Bezirksvorstehung des 5. Bezirkes

Schönbrunner Straße 54, 1050 Wien





