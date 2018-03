Wieder Glücksspielgeräte beschlagnahmt

Dornbirn (OTS/VLK) - Polizei und Finanz haben gestern, Donnerstag, bei neuerlichen Kontrollen in Dornbirn in einem Wettlokal und in einer Tankstelle wieder insgesamt zehn Glücksspielgeräte beschlagnahmt. Vor wenigen Tagen wurden auch in Lustenau zwei Apparate sichergestellt. Nach diesem jüngsten Erfolg werden die Schwerpunktaktionen gegen das illegale Glücksspiel auch weiterhin konsequent fortgesetzt, betont Landesrat Erich Schwärzler.

