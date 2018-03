Neugebauer: Kontakte mit Verantwortungsträgern in Hongkong ausbauen Zweiter NR-Präsident zieht Bilanz seines Besuchs in Hongkong

Wien (PK) - Der Zweite Präsident des Nationalrats, Fritz Neugebauer, beendet morgen seinen mehrtägigen Besuch in Hongkong, wo er ein vielfältiges und umfangreiches Programm absolvierte.

"Der persönliche Kontakt mit Verantwortungsträgerinnen und -trägern aus Politik und Wirtschaft hat mir einen überaus informativen und umfassenden Überblick über die aktuelle Situation, aber auch über die aus heutiger Sicht zu erwartende Entwicklung in dieser Region vermittelt", resümierte Neugebauer. "In den Gesprächen konnte mehrfach eine gute Basis für weitere bilaterale Kontakte gelegt werden, was im Hinblick auf das wirtschaftliche und politische Entwicklungspotenzial von großem Interesse ist."

Wie Wirtschaftsministerin, Rita Lau, unterstrich, sei man derzeit vor allem bestrebt, das Perlfluss-Delta, das bereits heute zu den aktivsten wirtschaftlichen Regionen Chinas gehört, als Wirtschaftsraum weiter auszubauen. Hongkong, wo mit chinesischer Währung gehandelt wird, dient auch als Plattform dazu, diese Währung zu internationalisieren. Ähnlich wie die österreichischen Außenhandelsstellen, verfügt Hongkong in Europa und in den USA über eigene Wirtschafts- und Handelsbüros. Eine wichtige wirtschaftliche Säule ist und bleibt der Tourismus, man wolle

aber auch vermehrt Schwerpunkte im Bereich Neue Technologien

setzen, erfuhr Neugebauer von Robin Ip, Leiter der zentralen Abteilung für politische Fragen.

Hohe Budgetausgaben für Bildung und Soziales

Auch Hongkong hat die Finanz- und Wirtschafskrise gut bewältigt, wie Wirtschaftsministerin Rita Lau bekräftigte. Man vermeide staatliche Interventionen, sagte sie. Sowohl Lau als auch Matthew Cheung, zuständiger Minister für Soziales, sowie Patrick Nip, der als leitender Beamter vor allem für Familienangelegenheiten zuständig ist, wiesen auf die niedrige Arbeitslosenrate von 3,8%

in Hongkong hin. Hongkong sei ein äußerst kompetitiver Arbeitsmarkt, man lege großen Wert auf eine gute Bildung und Ausbildung junger Menschen, um ihnen einen erfolgreichen

beruflichen Weg zu ebnen, betonte Cheung. Den größten Anteil innerhalb des Budgets machten die Ausgaben für Bildung und

Soziales aus.

Der Zweite Nationalratspräsident erläuterte auch das österreichische Modell der Sozialpartnerschaft, wobei sich herausstellte, dass es eine ähnliche Einrichtung in Hongkong

gibt. Das "Labour Advisory Board" regelt arbeitsrechtliche Fragen

im Vorfeld und trägt somit zum sozialen Frieden bei. Eine weitere Parallele zu Österreich gibt es bezüglich des Mindestlohns, der

in Hongkong ab 1. April eingeführt wird.

Die Universitäten Hongkongs genießen einen hervorragenden Ruf und sind um intensive internationale Kooperationen und um einen regen Studentenaustausch bemüht. Michael Suen, seines Zeichens Bildungsminister, erläuterte gegenüber seinem österreichischen Gast die nächsten Reformziele. Im Vordergrund steht dabei, die Studien an den Bologna-Prozess anzugleichen. Für den Sommer wird dazu eine internationale Konferenz mit einem Minister-Round-Table organisiert, zu der auch Österreich explizit eingeladen ist.

Ein interessanter Aspekt wurde beim Treffen mit Frank Poon, den

Chef der Abteilung für Justizfragen, vor allem auch in Bezug auf China, erörtert. Die Angleichung und Abstimmung der verschiedenen Justizsysteme von China und Hongkong stelle eine große Herausforderung dar, bemerkte Poon, der im Gespräch auch ausführlich über die bestehenden Schwierigkeiten, insbesondere im Zivilrecht, sprach und die Sensibilität dieser Frage hervor

strich, weil sie tief in den persönlichen Bereich der Menschen gehe.

Gespräch mit Menschenrechtsaktivistin Emily Lau

Im Rahmen des Besuchsprogramms kam auch die kritische Sicht der Opposition nicht zu kurz. Präsident Neugebauer traf mit Emily

Lau, der stellvertretenden Vorsitzenden der Demokratischen

Partei, Mitglied des Legislative Councils und Menschenrechtsaktivistin zusammen. Sie unterstützt insbesondere

die unabhängigen Vereinigung der Menschenrechtsanwälte. Ihre Einschätzung der politischen Entwicklung und der Regierungsarbeit fiel weniger positiv aus, sie wünschte sich einen rascheren Demokratisierungsprozess. Lau bedauerte vor allem, dass ihr in

China die Reisefreiheit verweigert wird.

Der Aufenthalt in Hongkong gab Präsident Neugebauer auch die Möglichkeit, die Ausstellung des österreichischen

Generalkonsulats gemeinsam mit der City Hall Hongkong über den österreichischen Maler Friedrich Schiff zu besuchen. Schiff

zählte während der 30er und 40er Jahre zu den drei bekanntesten ausländischen Malern in Shanghai. Die Ausstellung läuft unter dem Titel "Gazing through the surface beauty" und wird im Frühjahr in Österreich zu sehen sein.(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk @ parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at