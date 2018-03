Schultes: Biotreibstoffe für künftige Energieversorgung unumgänglich

Verkehr größter CO2-Verursacher - Infrastrukturministerin Doris Bures gefordert

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Klimaschutz ist ernst zu nehmen. Der größte Klimaverschmutzer in Österreich ist der Verkehr, der mit über 60 Prozent die höchsten CO2-Wachstumsraten aufweist. Biotreibstoffe aus nachhaltiger Herstellung sind derzeit die einzige praktikable Möglichkeit, die Treibhausgase zu senken. Das sagt heute, Freitag, ÖVP-Umweltsprecher Abg. Hermann Schultes und übt gleichzeitig Kritik an der zuständigen Verkehrsministerin Doris Bures, die sich in dieser Debatte völlig verschweige. "Im Bereich des Klimaschutzes im Verkehrssektor bleibt uns Verkehrsministerin Bures Entscheidungen und Antworten schuldig. Die Erdölknappheit zeigt sich an den Preisen, Biotreibstoffe ersetzen Erdöl, entspannen die Situation und dämpfen die Spekulation", so der Abgeordnete.

Schultes spricht sich klar für die Forcierung von Biotreibstoffen aus: "Nur mit erneuerbaren Energien kann die Energiestrategie Österreich umgesetzt werden. Je mehr erneuerbare Energie im Inland erzeugt wird, umso mehr Geld bleibt auch im Inland. Neben Wind und Wasserkraft gilt es, die vorhandenen Potentiale bei der land- und forstwirtschaftlichen sowie der technisch genutzten Biomasse zu heben, die Verwendungsmöglichkeiten von Biogas zu nutzen und Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen in allen Bereichen der Mobilität zu forcieren."

"Biotreibstoffe helfen uns sparen, dem Staat bei CO2-Zertifikaten, dem Einzelnen beim Erdölpreis", verweist der ÖVP-Umweltsprecher abschließend darauf, dass Biotreibstoffe billiger als Öl seien. (Schluss)

