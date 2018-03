FPK-Scheuch unterstützt Einführung eines generellen Rauchverbotes

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der von Wirtschaftsminister

Mitterlehner begonnenen Debatte spricht sich auch FPK-Obmann DI Uwe Scheuch für ein generelles Rauchverbot aus. "Im Sinne des Nichtraucherschutzes bin ich für die Einführung eines generellen Rauchverbotes in der Gastronomie. Was in einem Großteil der EU und sogar in Italien funktioniert, wird wohl auch hierzulande möglich sein. Das sind wir unserer Gesundheit schuldig", so Scheuch. Die Praxis habe außerdem bewiesen, dass es durch ein Rauchverbot auch keine negativen wirtschaftlichen Folgen für die Gastrononmie gäbe. ÖVP und SPÖ hätten es zu verantworten, dass nicht schon längst eine solche eindeutige Regelung vorliege, mit der vielen Wirten hohe Investitionskosten für die räumliche Trennung ihrer Lokale erspart geblieben wären.

"Damals wie heute konnten sich Rot und Schwarz auf keine klare Lösung einigen und jetzt beginnt Mitterlehner schon wieder herumzulavieren. Schluss damit! Die Wirte, die Angestellten in der Gastronomie und die Gäste haben sich endlich eine klare Entscheidung verdient. Und die kann nur die Einführung eines generellen Rauchverbotes sein", fordert Scheuch abschließend von der Bundesregierung.

