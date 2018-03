WKÖ führt österreichische Bildungs-Exporteure nach China

WKÖ-Generalsekretärin Hochhauser: Hongkong ist nach wie vor das Tor nach China - österreichische Exporte legten auf über 500 Mio. Euro zu

Wien (OTS/PWK174) - Die Creme de la creme der österreichischen öffentlichen und privaten Bildungs-Anbieter kamen erstmals unter der Führung der Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Anna Maria Hochhauser, nach Hongkong. Die 16 Bildungsanbieter konnten vor knapp 160 Fach-Publikum im Rahmen des vom AußenwirtschaftsCenter Hongkong der Außenwirtschaft Österreich (AWO) organisierten "1. Österreichischen Bildungs-Symposiums - A+ Education from Austria" ihr Portfolio präsentieren. Hans Sünkel, als Vorsitzender der österreichischen Universitätenkonferenz Teilnehmer des Symposiums, bezeichnete die Initiative der AWO als beste Gelegenheit, auf österreichische Top-Ausbildung im wohl dynamischsten Erdteil dieser Welt aufmerksam zu machen. Am anschließenden AWO-Gruppen-Messestand bei der "European Higher Education Fair" in Hongkong konnten sich die asiatischen Besucher zusätzlich vom Bildungsangebot in Österreich überzeugen.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum zeitgleich stattfindenden 50-jährigen Jubiläum des österreichischen AußenwirtschaftsCenters der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Hongkong unterzeichnete Hochhauser auch ein Memorandum of Understanding zwischen dem WIFI IKT und dem "Chengdu Science & Technology Institut" der Sichuan-Provinz über ein "Österreichisch-Chinesisches Trainingszentrum für Schweißexperten nach ISO 9606". Das Trainingszentrum wird in der Industrie Berufsschule des Bezirks Longquan in der Stadt Chengdu eingerichtet.

Die österreichische Delegation traf darüber hinaus mit hochrangigen Entscheidungsträgern der Regierung Hongkongs sowie österreichischen Unternehmen vor Ort zu intensiven wirtschaftspolitischen Gesprächen zusammen. "Hongkong ist und bleibt das Tor nach China. Daran hat sich auch 13 Jahre nach der Übergabe der früheren Kronkolonie an die Volksrepublik China nichts geändert", sagte Hochhauser. Über 3.500 internationale Firmen nützen die Gateway-Funktion Hongkongs in den Milliarden-Markt China. Hochhauser:

"Dem internationalen Trend folgend, ist auch der rot-weiß-rote Gründungs-Boom ungebrochen. Bereits 160 österreichische Firmen und 650 Österreicher nützen Hongkong zur strategischen Marktbearbeitung Chinas." Rund ein Drittel der gesamten österreichischen China-Exporte gehen über Hongkong. Im Vorjahr legten die österreichischen Ausfuhren nach Hongkong um rund 22,7% auf ein Volumen von 540 Mio. Euro zu, Tendenz stark steigend. "In Zukunft werden wir uns vermehrt dem österreichischen Dienstleistungsexport in diese Region widmen", betonte Hochhauser in Hinblick auf die Dynamik Hongkongs und die extrem hohe Bereitschaft etwa in Bildung zu investieren.

"Die besten Jahre Hongkongs stehen uns noch bevor", erwartet Christian Schierer, österreichischer Wirtschaftsdelegierter der Außenwirtschaft Österreich (AWO) für Hongkong, Macau und Süd-China. Die Stadt investiere nicht nur massiv in die veraltete Infrastruktur und somit in seine einmalige integrierte Zukunft in China:

Milliardenschwere Nahverkehrsprojekte, fünf neue U-Bahnabschnitte, eine Hochgeschwindigkeitsbahn-Strecke, ein eigener West Kowloon Cultural District, eine 30 Kilometer lange Verbindungsbrücke von Hongkong über Macao in die südchinesische Stadt Zuhai, sind nur einige der Highlights bis 2015, sondern auch in Kreativwirtschaft, Design und vor allem Bildung. Schierer: "Die Möglichkeiten für österreichische Waren- und Dienstleistungs-Exporte sind in diesem boomenden Umfeld somit weit - vom Design, Architektur über Lebensmittel bis hin zu Bauleistungen. Hongkong ist seit 17 Jahren die liberalste Marktwirtschaft der Welt und bleibt global eine der dynamischsten Regionen." (BS)

