Gesundheitsminister Alois Stöger gratuliert Gewinnern des Gesundheitsförderungspreises

Betriebliche Gesundheitsförderung wichtig für Lebensqualität und Leistungsfähigkeit des Sozialsystems

Wien (OTS/SK) - Die Gesunderhaltung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist wichtiger denn je - wichtig für die Lebensqualität und für die Leistungsfähigkeit unseres Sozialsystems. Das sagte Gesundheitsminister Alois Stöger am Donnerstagnachmittag bei der Verleihung des Preises für Betriebliche Gesundheitsförderung der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) im Kursalon Wien. "Die Verleihung dieses Preises macht Unternehmen, die sich besonders für die Betriebliche Gesundheitsförderung stark machen, sichtbar. Das soll viele weitere Firmen motivieren, ebenfalls innovative Projekte im Dienste der Gesundheit zu initiieren", so Stöger. ****

In der Kategorie Großbetriebe hat die Firma Silhouette International in Linz gewonnen, bei den Klein- und Mittelbetrieben hat das Restaurant "Rostiger Anker" in Fischamend, Niederösterreich, das Rennen gemacht. "Ich gratuliere den Gewinnern, die sich den Preis mit dem Engagement für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch verdient haben", so der Gesundheitsminister.

Betriebliche Gesundheitsförderung dient dazu, die körperlichen und psychischen Beanspruchungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu reduzieren - die Krankenstände gehen zurück, die gesundheitlichen Arbeitsbelastungen sinken. Der Preis für Betriebliche Gesundheitsförderung wurde zum fünften Mal vergeben. (Schluss) bj/sc

