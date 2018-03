FPK-Dobernig: Steiermark versucht erfolgreichen Weg Kärntens zu kopieren!

Kärnten hat frühzeitig notwendige Reformen eingeleitet - Trotz steigender Einnahmen und Sparkurs Rekord-Neuverschuldung in der Steiermark

Klagenfurt (OTS) - Zum gestern präsentierten steirischen Doppelbudget erklärt Kärntens Finanzlandesrat Harald Dobernig (FPK) heute, Freitag, dass die Steiermark offensichtlich versuche, den erfolgreichen Weg Kärntens zu kopieren. "Wir haben in Kärnten frühzeitig die Zeichen der Krise erkannt und schon 2009 begonnen, notwendige Reformen einzuleiten und neue Sparpotentiale zu finden. Wir haben eigene Budgetkonvente eingerichtet und strukturelle Reformen umgesetzt, die bereits erste Erfolge zeitigen. Die Neuverschuldung 2010 und 2011 wird in Kärnten deutlich geringer ausfallen als beschlossen. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft fortsetzen, Kärnten ist bei weitem nicht das Budget-Schlusslicht in Österreich", betont Dobernig.

Im Vergleich dazu gebe es in der Steiermark trotz steigender Einnahmen und dem geplanten Sparkurs eine Rekord-Neuverschuldung von 425 Mio. Euro im Jahr 2011 und 381 Mio. Euro im Jahr 2012. Die teilweise sehr positive Berichterstattung über das steirische Doppelbudget sei daher befremdlich, erst Recht, wenn man bedenkt, dass im steirischen Budget 2010 noch 722 Mio. Euro an Einmaleffekten durch Immobilientransaktionen bei den Spitalsliegenschaften versteckt wurden.

Dobernig: "In Kärnten haben wir zielgerichtet, sozial gestaffelt und familienfreundlich gespart, große Reformen wie die Verwaltungsreform mit der Zusammenlegung von Abteilungen, die Pensionsreform und die Reduzierung der Planstellen sind längst auf Schiene. Dadurch konnten wir auch Spielräume schaffen und in wichtigen Bereichen wie dem Wohnbau eine zusätzliche Dotierung ermöglichen. In der Steiermark müssen hingegen teils radikale Einschnitte erfolgen, Grauslichkeiten die den Menschen weh tun, nur weil man viel zu lange nichts unternommen hat!"

Kärnten habe im Gegensatz zu den anderen Bundesländern immer Wert auf Budgetwahrheit gelegt und nichts beschönigt. "Bund, Länder und Gemeinden haben die gemeinsame Verpflichtung, ihre Budgets zu konsolidieren und die Verschuldung durch sinnvolle Sparmaßnahmen einzudämmen. Während wir dieser Verpflichtung nachgekommen sind und auch in Zukunft nachkommen, haben andere viel zu lange gewartet oder wie im Fall der Bundesregierung bei Familien, Studenten und sozial Schwachen gespart, anstatt bei der Verwaltung und den Strukturen", erklärt Kärntens Finanzreferent abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elmar Aichbichler

Pressesprecher Landesrat Mag. Harald Dobernig

Tel.: 05 0 536 22515 oder 0664 80536 22515