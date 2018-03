Windbüchler: Abschaffung der Wehrpflicht mit 1.1.2012

Selbstbestimmung junger Menschen statt Zwang und Drill

Wien (OTS) - Die verschiedensten Umfragen zeigen es ganz klar und bestätigen die langjährige Forderung der Grünen: Die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und somit die Abschaffung aller Zwangsdienste ist für junge Menschen eine positive Option. Für die Jugendsprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler-Souschill, ist dieses Stimmverhalten junger Menschen ziemlich naheliegend, denn "die jetzt 18jährigen sind schon in der Europäischen Union aufgewachsen. Unmittelbare militärische Drohszenarien gibt es nicht, Mobilität und Reisefreiheit innerhalb der Union ist Normalität und das grenzenlose Studieren und Arbeiten ein wichtiger Faktor. Die Regierung sollte sich bei ihren Entscheidungen die Position der Jungen genau anhören und dann endlich die Abschaffung der Wehrpflicht in Gang bringen. Wir Grüne fordern, dass mit 1.1.2012 kein junger Mann mehr einen Zwangsdienst leisten muss und wir sind davon überzeugt, dass das möglich ist!".

Die Alten bestimmen einmal mehr, was die Jungen tun sollen. Das ist weder gerecht noch fair. "Die Wahlaltersenkung auf 16 Jahre war ein großer Schritt, dennoch werden junge Menschen von der Politik so gut wie nie gehört. Jetzt wäre es an der Zeit, den Jungen zuzuhören", ist Windbüchler-Souschill überzeugt, dass Jugendliche und junge Erwachsene genau wissen, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen soll und was dafür geändert gehört.

Bezüglich Zivildienstersatz ist die Grüne äußerst zuversichtlich und wiederholt einmal mehr die Forderung nach einem abgesicherten Sozialsystem: "So lange das Sozialsystem auf der Zivilidienstlüge basiert, wird es keinen Schritt vorwärts geben. Die Menschen in Österreich brauchen gut ausgebildete, motivierte und adäquat entlohnte MitarbeiterInnen in den Bereichen Pflege und Betreuung. Zivildiener werden diese Aufgabe sowieso nicht erfüllen können. Auch braucht es ein abgesichertes Freiwilligengesetz und da ist Minister Hundstorfer völlig säumig, die Modelle in den parlamentarischen Prozess zu bringen. Auch im kommenden Sozialausschuss nächste Woche wird weder das Soziale Jahr noch die Freiwilligentätigkeit Thema sein."

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at