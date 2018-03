Zumutung, Herausforderung oder Chance? Hochkarätig besetzter Sozialpartnerdialog zum Thema "Lebenslanges Lernen"

Linz (OTS) - "Wenn allein der wirtschaftliche Nutzen im

Vordergrund steht, wird 'Lebenslanges Lernen' weniger als Chance sondern als Zumutung gesehen" - so die Erziehungswissenschaftlerin Dr.in Lynne Chisholm beim gestrigen Bildungsdialog der Sozialpartner in der Arbeiterkammer in Linz. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer konnte dabei Bundesministerin Dr.in Claudia Schmied, Landesrätin Mag.a Doris Hummer und WK-Präsident Dr. Rudolf Trauner begrüßen.

Wer hat, dem wird gegeben. Diese Feststellung gelte auch für Bildung, sagte Lynne Chisholm von der Universität Innsbruck, die an einer Regierungsstrategie zum Thema "Lebenslanges Lernen" mitgearbeitet hat. Eine hochnotwendige Strategie: Denn Österreich ist zwar bei der beruflichen Erstausbildung Spitze, in vielen anderen Punkten aber nur Durchschnitt. Stichworte: vorschulische Bildung, hoher Anteil an Risikoschülern/-innen, hohe Drop-Out-Rate im Pflichtschulbereich und niedrige Akademikerquote.

Gerade sozial Benachteiligte, niedrig Qualifizierte, prekär Beschäftigte würden "Lebenslanges Lernen" eher als Zumutung empfinden. Deshalb brauche es niederschwellige Angebote, Anreize und vor allem die Honorierung von Erfolgen. Die wichtigsten Punkte des Referats von Lynne Chisholm finden Sie auf www.arbeiterkammer.com .

Für Unterrichtsministerin Schmied muss Bildung dem Menschen Folgendes vermitteln: Selbstbewusstsein, Identität, Neugierde, soziale Macht und persönliche Stärke. "Es muss gelingen, dass Menschen ihren Beruf, ihre Berufung finden. Die Frage ist: Welche Bedingungen der Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Stärken können wir schaffen?", so Schmied. Wenn Volksschulkinder schon in der dritten Klasse Nachhilfe bekommen, damit sie in der vierten lauter Einser bekommen, da werde eher der Grundstein für eine lebenslange Abneigung gegen Lernen gelegt.

Den Bildungsdialog der oberösterreichischen Sozialpartner gibt es seit 2004. "Wir haben damit sicherlich auch dazu beigetragen, dass Bewegung in die Bildungslandschaft gekommen ist", sagte AK-Präsident Kalliauer. Er fordert eine neue schulische Lern- und Lehrkultur, die sich mehr auf Stärken konzentriert und Defizite ausgleicht.

Druckfähige Fotos von der Veranstaltung finden Sie auf www.arbeiterkammer.com .

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Martina Macher

Tel.: (0732) 6906-2190

martina.macher @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com