SVA und WKO vergeben Sonderpreis der Wirtschaft

Firma Kerschner Wohndesign GmbH aus Mank ausgezeichnet

Wien (OTS) - Im Rahmen der Preisverleihung für den BGF-Oskar, die am 10. März 2011 in Wien stattfand, wurde auch ein Sonderpreis der Wirtschaft für den gesündesten Unternehmer vergeben. Der Preis ging an die Firma Kerschner Wohndesign GmbH in Mank, die Gesundheitsförderung auf höchstem Niveau betreibt. Im Unternehmen wird ein speziell auf die Ansprüche von Klein- und Kleinstunternehmen entwickeltes Programm für betriebliches Gesundheitscoaching durchgeführt, nicht nur die gesamte Belegschaft, sondern auch die Betriebsinhaber sind in das Projekt eingebunden.

Mag. Peter McDonald, stellvertretender SVA-Obmann, betonte anlässlich der Preisverleihung die große Bedeutung von betrieblicher Gesundheitsförderung als Teil einer modernen Unternehmensstrategie, die ein mehr an Lebensqualität für die Mitarbeiter, aber auch für die Selbständigen bringt; auch die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen für das Unternehmen sind positiv. McDonald wörtlich: "Betriebliche Gesundheitsförderung bringt eine dreifache Win-Situation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Gesundheitswesen und die Betriebe; darüber hinaus ergeben sich volkswirtschaftlich positive Effekte für das Gesundheitssystem" und weiter: "Die SVA betreibt bereits seit vielen Jahren Gesundheitsförderung auf höchstem Niveau, der SVA-Gesundheitshunderter soll Unternehmer ermuntern, in ihre Gesundheit zu investieren". Mit der Aktion "Fit zu mehr Erfolg" bietet die SVA den Unternehmern eine breite Palette von Möglichkeiten auf Ihre Gesundheit zu achten. Der Bogen spannt sich von Bewegungsangeboten über Raucherentwöhnung bis zum Thema Burnout-Prävention.

Dr. Martin Gleitsmann, Abteilungsleiter für Sozialpolitik und Gesundheit in der WKO, bezeichnete die betriebliche Gesundheitsförderung "als einen wichtigen Produktivitäts- und Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen". Aus diesem Grund wurde auch vor kurzem die Initiative proFITNESS (www.profitnessaustria.at) ins Leben gerufen, durch die Betriebe auf ihrem Weg zu einem gesünderen Unternehmen nachhaltig mit vielen Angeboten und Informationen unterstützt werden. "Wir wollen mit der ersten bundesweiten Initiative proFITNESS vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, für die es oft nicht einfach ist, Gesundheitsförderung im Betrieb nachhaltig zu integrieren", so Gleitsmann. Kooperationspartner der WKO-Initiative proFITNESS sind neben dem Fonds Gesundes Österreich das BGF Netzwerk, die SVA, die AUVA und Fit für Österreich.

