Erdbeben in Japan: Premier ruft Notstand aus, Kernschmelze droht

Greenpeace-Expertenteam berichtet von vor Ort

Tokyo/Wien (OTS) - Laut Einschätzung der Umweltorganisation Greenpeace könnte Japan nach dem verheerenden Erdbeben mit einer Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima die nächste Katastrophe drohen. Die Situation der Reaktoren 1 und 2 des Atomkraftwerks Fukushima dürfte völlig außer Kontrolle geraten sein, das Kühlsystem funktioniert seit mehr als drei Stunden nicht mehr. "Sollten die Atomkraftwerksbetreiber die Situation nicht rasch in den Griff bekommen, droht im AKW Fukushima die Kernschmelze", so Niklas Schinerl, Anti-Atom-Sprecher von Greenpeace.

Heute früh hat die japanische Regierung noch mehrfach Entwarnung zu den vielfachen Gefahren durch exponierte Atomkraftwerke gegeben. Jetzt ruft der japanische Premier den Notstand aus. "Die Meldungen der japanischen Behörden sind mehr als widersprüchlich. Den immer wieder getätigten Entwarnungen kann derzeit nicht vertraut werden. Deshalb hat Greenpeace bereits ein Team in das Unglücksgebiet entsandt, um sicherzustellen, dass der objektive Informationsfluss für die Bevölkerung gewährleistet ist und nicht nur von den japanischen Behörden abhängt", führt Schinerl aus.

"Unser ganzes Mitgefühl gehört den Opfern der Katastrophe und deren Angehörigen in Japan", so Niklas Schinerl abschließend.

Medienberichten zu Folge wurden zwanzig Reaktoren von vier Atomkraftwerken geschlossen. Greenpeace ist zudem besorgt über die durch den Tsunami verursachten Schäden am hoch radioaktiven Atommülllager in Fukushima. Selbst bei einem unverzüglichen Herunterfahren, müssten die Reaktoren gekühlt werden und benötigen große Mengen an Kühlwasser, um das Risiko einer Reaktorüberhitzung und einer Kernschmelze zu vermeiden.

Karte zu den Atomkraftwerken in Japan (Atomsicherheitsbehörde Japan):

http://www.insc.anl.gov/pwrmaps/map/japan.php

Rückfragen & Kontakt:

Internationale Greenpeace Info-Hotline: 0031 20 718 2470, pressdesk.int @ greenpeace.org



Greenpeace CEE

Niklas Schinerl, Anti-Atom-Sprecher Greenpeace; Tel.: 0043 664 6126704

Steffen Nichtenberger, Leiter Presseabteilung Greenpeace; Tel.: 0664-6126703

Melanie Beran, Pressesprecherin Greenpeace; Tel.: 0043 664 6126718

melanie.beran @ greenpeace.at

www.greenpeace.at