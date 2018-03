Kogler: Verbesserungen bei der parlamentarischen Kontrolle überfällig

Leitls Vorschläge verzichtbar

Wien (OTS) - Der Grüne Vize-Klubchef Werner Kogler hält die jüngsten Vorschläge von Wirtschaftskammer-Präsident Leitl für "verzichtbar". Leitl habe es in der Hand, die Rechnungshofkontrolle in seinem eigenen Bereich, insbesonders bei den Länderkammern zu verbessern. Die Wirtschaftskammer wird vom Rechnungshof geprüft. Diese Berichte erblicken jedoch kaum oder nur verzerrt das Licht der Öffentlichkeit. Kogler: "Leitl soll vor der eigenen Tür kehren. Anlass dazu hat er genug, wie der jüngste Skandal um den ehemaligen steirischen Wirtschaftskammerpräsidenten gezeigt hat, der seinen Dienstwagen in der eigenen Firma kaufen wollte."

Die Grünen beklagen seit langem die mangelhafte parlamentarische Kontrolle in Österreich. Das beginnt bei fehlenden Minderheitenrechten und endet bei der Unsitte, die Behandlung von Rechnungshofberichten erst spät nachts auf die Tagesordnung von Plenarsitzungen zu setzen. Die Rechnungshof-Berichte müssen mehr auslösen.Rechnungshof-Ausschussvorsitzender Kogler: "Ich unterstütze ausdrücklich den Vorschlag, im Parlament über die Empfehlungen des Rechnungshof abzustimmen und die Berichte nicht bloß allgemein zur Kenntnis zu nehmen."

