Integration leben - für ein produktives Österreich

Wien (OTS) - Der Erste Österreichische Integrationstag:

Integration und Bildung, Arbeitsmarkt, gesellschaftlicher Pluralismus. Reges Interesse - mehr als 440 aktive Teilnehmer am 11.3.2011.

"Integration muss aus der Defensive heraus!", so Kenan Güngör, Sozialwissenschafter und Integrationsexperte in seinem Impulsreferat zur Eröffnung und des Ersten Österreichischen Integrationstages. Güngör diagnostizierte "Organisierte Unverantwortlichkeit und selbstverschuldete Gestaltungsunfähigkeit". Gleichzeitig strich er aber die Chancen hervor, wenn Integration nicht mehr als Sonderthema behandelt wird, sondern als selbstverständlicher Teil der Gesellschaftspolitik gesehen wird.

Güngör baut mit dieser Diagnose auf seine österreichweite Erfahrung bei der Umsetzung erfolgreicher Leitbilder und Modelle für eine effiziente Integrationspolitik für Gemeinden und Länder auf.

Die Pädagogin Erika Tiefenbacher, Direktorin der KMS Schopenhauerstraße setzt vorbildliche Integrationsprojekte um:

"Bildung ist der wichtigste Schlüsselfaktor für Integration. Sehen wir in der Multikulturalität eine Chance!" Lehrer mit Muttersprachenkompetenz, Schulpartnerschaften zwischen KMS und AHS, ein gemeinsames Projekt von Studierenden der WU mit Schülern der KMS und Initiativen für Eltern sind wesentliche Eckpfeiler der erfolgreichen Integrationsarbeit von Erika Tiefenbacher und ihrem Team. Dieses beispielhafte Engagement braucht aber Ressourcen. "Dafür müssen die Rahmenbedingungen für Schulen geschaffen respektive gesichert werden", so Tiefenbacher in ihrem Eröffnungsstatement.

Dr. Georg Kraft-Kinz, Obmann des Vereins Wirtschaft für Integration, fragte: "Wo ist die Strategie für Integration in Österreich?"

Die Rot-Weiß-Rot-Card, so Kraft-Kinz, ist jetzt ein erster Schritt in die richtige Richtung. "Aber was brauchen wir über die Rot-Weiß-Rot-Card hinaus? Wo sind die Zukunftspläne für Österreich?"

Im Anschluss an die Eröffnung begannen die Arbeitskreise in der Zentrale der RLB Niederösterreich-Wien, im Haus der Industrie sowie im Studio 44. Die Ergebnisse werden am Abend im Wiener Rathaus präsentiert und ab Montag, 14.3., auf der Homepage des Vereins Wirtschaft für Integration präsentiert.

www.vwfi.at/integrationstag

