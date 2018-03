Brunner: Linguistisches Gutachten erweist sich als völlig untauglich

Gerichtlich beeideter Sachverständiger ohne geeignete Ausbildung!

Wien (OTS) - "Der Wiener Neustädter TierschützerInnenprozess ist an Groteskem kaum zu überbieten. Das linguistische Gutachten, auf das sich die Anklage stützt, ist wertlos, weil der Sachverständige über keine geeignete Qualifikation verfügt! Der Verband der angewandten Linguistik informierte bereits in einem offenen Brief die Justizministerin, dass der Gutachter keine wissenschaftliche Ausbildung als forensischer Linguist habe. Fragwürdig ist auch, dass für das linguistische Gutachten zum Teil keine Originaldokumente verwendet wurden, sondern fehlerhaft übernommene Texte der Polizei. Auch macht der Gutachter selber noch weitere Fehler und interpretiert diese zum Teil zu Lasten des Angeklagten. Daher ist das Gutachten völlig untauglich als belastendes Beweismittel und muss als belastendes Beweismaterial vom Tisch. Ein weiterer Grund, dieses unwürdige Schauspiel zu beenden, hoffentlich mit einem Freispruch", kommentiert die Tierschutzsprecherin der Grünen Christiane Brunner aus dem Gerichtssaal in Wiener Neustadt.

Dem Hauptangeklagten Martin Balluch wird mittels des Gutachtens des gerichtlich beeideten Sachverständigers Dr. Schweiger vorgeworfen, drei Bekennerschreiben, 16 Leserbriefe und einen Artikel aus der Zeitschrift TaTblatt "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" verfasst zu haben. Der Staatsanwalt nahm das linguistische Gutachten als faktische Grundlage seiner Anklage. Nun bricht dieser Anklagepunkt wie ein Kartenhaus zusammen.

"Dass der Gutachter Kosten von über 50.000 Euro verursacht haben soll, setzt diesem Irrwitz die Krone auf. Insgesamt sind die inzwischen angefallenen Ermittlungs- und Prozesskosten, über die sich die zuständigen Ministerien nicht äußern wollen, horrend: Die "Soko Bekleidung" mit 35 ermittelnden PolizistInnen, ein großer Lauschangriff, 26 Hausdurchsuchungen, 104 Tage Untersuchungshaft für 10 AktivistInnen und der bereits über ein Jahr andauernde Prozess kosten Millionen Euro an Steuergeldern. - Geld, das der Justiz in anderen Bereichen zur effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben fehlt. Ich hoffe, dass diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die dieses traurige Spektakel inszeniert haben", so Brunner.

