Erzdiözese Salzburg leitet Verfahren gegen Domprediger ein

Peter Hofer von allen priesterlichen Funktionen dienstfrei gestellt

Nachdem der Salzburger Domprediger Peter Hofer am Vormittag bei einer Pressekonferenz erklärt hatte, seine Ämter zur Klärung der Vorwürfe gegen ihn niederzulegen, hat die Erzdiözese Salzburg reagiert und die Einleitung eines kirchenrechtlichen Verfahrens angekündigt. Sollte es in diesem Verfahren zu einem Schuldspruch gegen Hofer kommen, so werde er laut Erzdiözese "vom Dienst suspendiert".

"Aufgrund vieler Gespräche und glaubwürdiger neuer Informationen, die das Erzbischöfliche Ordinariat zuletzt noch gestern Abend erhielt, sieht sich die Erzdiözese gezwungen zu handeln", heißt es in einer Presseerklärung vom Freitag. "Die Wahrheit muss zum Tragen kommen", erklärte dazu Erzbischof Alois Kothgasser.

Die Dienstfreistellung Hofers betrifft laut Erzdiözese dessen Tätigkeit als Pfarrprovisor von St. Jakob am Thurn, sein priesterliches Wirken im Salzburger Dom, "aber auch alle anderen priesterlichen Funktionen". Für die Pfarre St. Jakob werde ein Ersatzpriester gesucht, versicherte in der Aussendung Generalvikar Hansjörg Hofer.

