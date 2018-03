Lukas Mandl freut sich über neue Arbeitsplätze in Österreich

Mit Josef Pröll und Michael Spindelegger werde dieser erfolgreiche Weg weitergehen, so GS Mandl

Wien, 11. März 2011 (OTS) Heute wurden die aktuellen Exportzahlen präsentiert. "Die intensive Arbeit der ÖVP in der Koalition macht sich bezahlt. Unser Parteiobmann Finanzminister Josef Pröll und unser Bundesobmann Außenminister Michael Spindelegger vertiefen laufend die Beziehungen zu den zahlreichen Außenhandelspartnern und schaffen so neue und gute Arbeitsplätze in Österreich", so LAbg. Mag. Lukas Mandl, Generalsekretär des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes ÖAAB in der ÖVP. Er sei zuversichtlich, dass dieser erfolgreiche Weg mit BM DI Josef Pröll und BM Dr. Michael Spindelegger weitergehe, so der Generalsekretär. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Generalsekretariat, Mag. Nikola König, PR &

Kommunikation, Tel.: +43 (1) 40 141 216 , Fax: +43 (1) 40 141 229,

presse @ oeaab.com, www.oeaab.com