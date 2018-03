ÖAMTC: Hohe Spritpreise bringen dem Finanzminister bis zu 180 Millionen Euro zusätzlichen

Entsprechender Ausgleich für Autofahrer ist überfällig

Wien (OTS) - "Was Österreichs Autofahrer ärgert, freut den Finanzminister", kommentiert ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober die derzeitige Preissituation am heimischen Kraftstoffmarkt. Denn jede Preissteigerung führt automatisch zu einem Plus bei den Umsatzsteuer-Einnahmen des Staates. "Jede Tankfüllung füllt so die Staatskassen mit zusätzlichem Geld", erläutert Grasslober. "Geld, das nur zum Teil im aktuellen Budget berücksichtigt worden ist."

Vergleicht man den Zeitraum von Jänner bis einschließlich 11. März des vergangenen und des aktuellen Jahres, so sind die Preise an den Zapfsäulen im Schnitt bei Super um 20,8 Cent und bei Diesel um 27,8 Cent je Liter gestiegen. "Vier Cent beim Super und fünf Cent beim Diesel sind auf die Erhöhung der Mineralöl-Steuer (MöSt) zum Jahreswechsel zurückzuführen", erläutert der ÖAMTC-Experte. "Für den Konsumenten an der Tankstelle, der ja auch Umsatzsteuer bezahlen muss, schlägt diese Erhöhung gleich einmal mit 4,8 bzw. sechs Cent zu Buche."

Nach Schätzungen des ÖAMTC belaufen sich die Mehreinnahmen des Staates durch die erhöhte MöSt bis dato auf rund 90 Millionen Euro. Dazu kommen nochmals in etwa 12 Millionen Euro an Umsatzsteuer durch die MöSt-Erhöhung. "Womit aber niemand zu Jahresbeginn rechnen konnte, ist, dass die laufenden Spritpreis-Steigerungen seit Jahresanfang weitere geschätzte 38 Millionen Euro Umsatzsteuer in die Staatskassen spülte", erklärt der ÖAMTC-Experte. Bleibt die derzeitige Preissituation unverändert, könnten die Mehreinnahmen im Jahresvergleich aus der Umsatzsteuer auf Sprit auf beinahe 180 Millionen Euro steigen. "Es ist an der Zeit, die ohnehin schon geplagten Autofahrern entsprechend zu entlasten", fordert der ÖAMTC-Experte abschließend.

