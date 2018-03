Bures: Erleichterungen bei EU-Patentanmeldung stärken den Innovationsstandort Österreich

Abbau von bürokratischen Hürden spart österreichischen Unternehmen Zeit und Geld

Wien (OTS/BMVIT) - Infrastrukturministerin Doris Bures begrüßt den gestern in Brüssel vereinbarten weiteren Schritt hin zu einem einheitlichen EU-Patent. Mit Ausnahme von Spanien und Italien unterstützen alle EU-Staaten die verstärkte Zusammenarbeit. Bures:

"Eine rasche Entbürokratisierung, mehr Rechtssicherheit und niedrigere Kosten stärken den Innovationsstandort Österreich sowie den gesamten europäischen Binnenmarkt. Eine gesamteuropäische Lösung ist aber weiterhin erstrebenswert." ****

"Österreich hat von Anfang an die Bemühungen für das EU-Patent unterstützt und wird dies auch weiterhin tun. Denn auch wenn die derzeit angestrebte Lösung nur die zweitbeste Variante ist, verspricht sie doch massive Verbesserungen", so die Ministerin

Der weitere Fahrplan: Der Beschluss über die verstärkte Zusammenarbeit stellt die formal nötige Ermächtigung der Europäischen Kommission dar, einen Vorschlag über die inhaltliche Ausgestaltung des EU Patents vorzulegen. Die Vorlage des Inhalts beabsichtigt die Kommission am 30. März, in der Folge auch eine Vorlage über die Ausgestaltung der Patentgerichtsbarkeit. Derzeit ist geplant, dass die zuständigen Minister anlässlich des Wettbewerbsfähigkeitsrates am 30./31. Mai über die inhaltliche Ausgestaltung abstimmen werden.

Hintergrund: Die bisherige Fragmentierung im Bereich des europäischen Patentschutzes führt zu hohen Kosten für Innovatoren und Unternehmen. So ist ein europäisches Patent, das nach dem aktuellen System beispielsweise in 13 Ländern validiert wurde, über zehnmal teurer als ein Patent in den USA oder in Japan. Als Folge beschränken Patentinhaber den Patentschutz für gewöhnlich auf einige wenige, vor allem größere EU-Mitgliedstaaten.

Patente von Österreichern bzw. österreichischen Unternehmen wurden im Zeitraum 2003 bis 2007 zu 44 Prozent in Österreich erteilt, zu 26 Prozent in einem der anderen EU-Staaten (am häufigsten in Deutschland), 13 Prozent durch das Europäische Patentamt und zu 17 Prozent in Staaten außerhalb Europas (die meisten Erteilungen erfolgten in China, USA und Südkorea). (Schluss)

