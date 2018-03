Talk Gate mit Ernst Ulrich von Weizsäcker am 23. März 2011

Im Rahmen des Talk Gate diskutiert ein hochkarätig besetztes Podium zum Thema "Die Welt am Rande des Ökologiekollapses - Sind neue Technologien das Allheilmittel?"

Wien (OTS) - Vieles wurde für das 21. Jahrhundert verheißen:

Wohlstand für alle, das Verschwinden sämtlicher Krankheiten, ein Ende des Hungers in der Welt. Doch die Realität sieht schon lange anders aus: Die Abholzung tropischer Wälder, das Leerfischen der Weltmeere, der Raubbau an unwiederbringlichen Bodenschätzen und der irreversible Verbrauch fossiler Brennstoffe (Erdöle, -gas, Kohle etc.) ziehen drastische Konsequenzen wie Umweltverschmutzung, Ressourcenengpässe (v.a. Knappheit an Rohstoffen und Energie) und Klimawandel nach sich.

Der ungebrochene Glaube an stetes Wirtschaftswachstum als Grundlage immer höherer Lebensqualität weicht zunehmend der Erkenntnis, dass dieses nur mittels Raubbau an endlichen Ressourcen funktioniert. Selbst ein radikales Umdenken in den postindustriellen Informationsgesellschaften der sogenannten westlichen Welt erscheint in Anbetracht der demographischen und ökonomischen Entwicklungen als völlig unzureichend.

Es stellen sich folgende Fragen: Sind Green Technologies der Schlüssel in die Zukunft? Können sie alle unsere Umweltprobleme lösen? Oder fungieren Green Technologies als reine Gewissensberuhigung und der Lösungsansatz sollte tiefgreifender angesetzt werden?

Auf Einladung von DI Thomas Jakoubek (GF von Tech Gate Vienna) diskutieren

- Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler und Klimaexperte

- Univ.-Prof. Dr. Marina Fischer-Kowalski, Professorin für Soziale Ökologie an der Universität Klagenfurt, Dozentin für Soziologie an der Universität Wien

- Univ.Prof. DI. Dr. Wolfhard Wegscheider, Rektor Montanuniversität Leoben

Moderation: Dr. Peter Pelinka, Chefredakteur "News"

Datum: 23.3.2011, um 18:30 Uhr



Ort:

Tech Gate Vienna Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter:

office @ techgate.at

Donau City Straße 1, 1220 Wien



Url: www.techgate.at





