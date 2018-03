FPÖ-Vilimsky zu Mitterlehner: Einziger Fehler bei Tabakgesetz ist das Rauchverbot

Wien (OTS) - "Der einzige Fehler im aktuellen Tabakgesetz ist das Rauchverbot in der Gastronomie", betonte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky in Reaktion auf die unfassbaren Aussagen des ÖVP-Wirtschaftsministers, der sich für ein generelles Rauchverbot in Österreich einsetzt. "Es spricht sehr für die Unprofessionalität des Wirtschaftsministers nach den sündteuren Umbauten in der Gastronomie, die durch dieses völlig unnötige Tabakgesetz erzwungen wurden, nun ein generelles Rauchverbot zu fordern", so Vilimsky.

"Jeder Gastronom, der viel Geld in die Umbauten gesteckt hat, kann sich nun beim Herrn Wirtschaftsminister bedanken", sagte Vilimsky, der Mitterlehner aufforderte seiner Aufgabe als Interessensvertreter der Gewerbetreibenden nachzukommen. Mit diesen Aussagen schädige Mitterlehner die Gastronomie und Hotellerie massivst, kritisierte Vilimsky.

Die "Entschuldigung" Mitterlehners, er warte darauf, was "...die EU verordnen wird", zeige einmal mehr, dass die ÖVP versuche die Österreicher für dumm zu verkaufen, sagte Vilimsky, der Mitterlehner daran erinnerte, dass Österreich EU-Mitglied sei und daher auch in den EU-Entscheidungsprozess maßgeblich eingreifen könne. "Ich erwarte mir von Mitterlehner, dass er die Interessen jener österreichischen Gastronomen vertritt, die mit viel Geld den Vorschriften des Tabakgesetzes entsprochen haben und jetzt um ihre Investitionen fürchten müssen", so Vilimsky, der den ÖVP-Minister aufforderte diese Interessen auch in Brüssel zu vertreten und ein generelles Rauchverbot für Österreich zu stoppen. Dies könne etwa mit einer Sonderregelung für Österreich erfolgen, so Vilimsky, der die Österreicher für mündig genug hält, darüber zu entscheiden, ob sie in ein Raucher- oder Nichtraucherlokal gehen wollen.

"Das Österreichische Tabakgesetz in der aktuellen Form ist ein schlechter Kompromiss, aber allemal besser als ein generelles Rauchverbot", betonte Vilimsky, der Mitterlehner aufforderte die Verunsicherung der österreichischen Gastronomen einzustellen.

