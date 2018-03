Sima: Start für modernes Abfalllogistikzentrum Pfaffenau

Weiterer Meilenstein für die Entsorgungssicherheit der Stadt Wien

Wien (OTS) - Das letzte Mosaik für die Entsorgungssicherheit in Wien stellt das neue Abfalllogistikzentrum Pfaffenau in Simmering dar. In einer Hightech-Anlage wird künftig direkt neben der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau der Wiener Müll aufbereitet. Wenn nötig, wird der vorbehandelte, gepresste Müll luftdicht in Ballen verpackt und geruchsneutral bis zur nachfolgenden thermischen Verwertung zwischengelagert.

"So können wir auch bei Reparaturen und Ausfällen von Verbrennungsanlagen Entsorgungssicherheit garantieren", erläutert Umweltstadträtin Ulli Sima beim heutigen Spatenstich in Simmering. Seit dem 1. Jänner 2009 dürfen Abfälle nicht mehr unbehandelt deponiert werden.

Optimale Energieausbeute aus den Verbrennungsanlagen

Die Stadt Wien hat zeitgerecht alle Voraussetzungen geschaffen, um den Wiener Müll umweltgerecht zu entsorgen, sprich thermisch zu verwerten und somit aus dem Abfall sauberen Strom und Fernwärme zu produzieren. "Die Abfälle für die Verbrennung vorzubereiten, erfordert jedoch modernste Logistik, denn es fallen nicht das ganze Jahr über die gleichen Abfallmengen an. Durch die Errichtung des neuen Abfalllogistikzentrums können die Abfallmengen nun entsprechend dem jeweiligen Bedarf in die Verbrennungsanlagen geliefert werden", erläutert Josef Thon, Chef der MA 48. Damit kann in der Folge eine optimale Energieausbeute erzielt werden. Mit dem Abfalllogistikzentrum wird auch bei möglichen Ausfällen oder Revisionen der Wiener Müllverbrennungsanlagen Entsorgungssicherheit gewährleistet. Der vorbehandelte, gepresste Müll wird luftdicht in Ballen verpackt und geruchsneutral bis zur thermischen Verwertung zwischengelagert.

Durch die direkte Anbindung an die benachbarten Verbrennungsanlagen ist die Pfaffenau ein optimaler Standort für diese Anlage. Dem Prinzip der Nähe, nach dem die gesamte Wiener Abfallwirtschaft ausgerichtet ist, wird daher voll Rechnung getragen, unnötige Transportwege werden vermieden.

"Das Beste" aus dem Wiener Müll

Restmüll und Sperrmüll wird in der Aufbereitungshalle mechanisch behandelt. Das heißt, der Abfall wird zerkleinert und gesiebt. Übrig bleiben Stücke, die nicht größer als 30 cm sind, und dadurch in der Müllverbrennung optimal verarbeitet werden können. Gleichzeitig werden Metalle aussortiert und der Verwertung in der Metallindustrie zugeführt.

Lager für 44.000 Ballen

Im Regelfall werden in der neuen Anlage rd. 480 Tonnen Müll am Tag aufbereitet und mittels geschlossenem Förderband direkt zur Verbrennung ins Fernwärme Werk Simmeringer Haide transportiert. In Ausnahmefällen können aber bis zu 2.600 Tonnen Müll am Tag verarbeitet und für die nachfolgende Behandlung in einer der drei Müllverbrennungsanlagen zwischengelagert werden. Dazu wird auch ein Ballenlager für bis zu 44.000 Ballen errichtet. Sämtliche Aufbereitungsschritte werden in geschlossenen Hallen mit Luftabsaugung und modernsten Filteranlagen durchgeführt, somit gibt es in Simmering keine zusätzlichen Lärm- und Staubemissionen.

Baubeginn Mitte März

Die Errichtung des Abfalllogistikzentrums in Simmering wurde auf Grund seiner Größe und abfallwirtschaftlichen Bedeutung einer Umweltverträglichkeitsprüfung mit Bürgerbeteiligung unterzogen. Dabei gab es von Seiten der Bevölkerung keinerlei Einwände.

Baubeginn ist Mitte März, fertiggestellt wird im Jahr 2013.

"Die Stadt Wien hat in der Abfallentsorgung alles in einer Hand -von der Sammlung, über die Sortierung bis hin zur umweltfreundlichen Verwertung in den Verbrennungsanlagen. Mit dem neuen Abfalllogistikzentrum komplettieren wir die Entsorgungssicherheit in Wien", so Sima.

Neuer Mistplatz für Simmering

Als zusätzliche Service-Einrichtung für Simmering wird neben dem Gelände des Abfalllogistikzentrums zusätzlich ein moderner Mistplatz eingerichtet. Dadurch wird nicht zuletzt auch die Versorgung für die neuen Stadterweiterungsgebiete im 11. Bezirk ausgebaut.

Auf diesem Mistplatz können, wie auf allen anderen Wiener Mistplätzen z.B. Sperrmüll, Grünschnitt, Bauschutt, Altstoffe und Problemstoffe bis zu einer bestimmten Menge kostenlos abgegeben werden. Der Mistplatz wird nach dem neuesten Stand der Technik, z.B. mit Einwurframpen und getrennten Verkehrswegen für Anlieferer und für den Abtransport ausgestattet.

www.abfall.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anita Voraberger

Mediensprecherin Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima

Tel.: (+43-1) 4000 - 81353

E-mail: anita.voraberger @ wien.gv.at