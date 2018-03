Integration: Jetzt ist Zeit zu Handeln

Über 450 Teilnehmer beim ersten Österreichischen Integrationstag

Wien (OTS) - Ein deutliches Signal an die Politik ist der große Zuspruch beim ersten Österreichischen Integrationstag zu dem der Verein Wirtschaft für Integration heute ins Wiener Rathaus geladen hat. Über 450 Anmeldungen und eine große Bandbreite der Zivilgesellschaft unterstreichen die Bedeutung der Initiative. Frauen und Männer aus NGOs, aus Unternehmen, Vereinen, Interessensvertretungen, politischen Parteien, Bildungseinrichtungen, wissenschaftlichen Einrichtungen, aus Gemeinden, Ländern und Bund, sind der Einladung gefolgt.

Der Österreichische Integrationstag ist eine Konferenz die in Österreich erstmals in dieser Bandbreite als Signal der Zivilgesellschaft an die Verantwortlichen in der Politik zusammentritt.

Ihre Botschaft ist eindeutig: Österreich muss dem Thema Integration einen höheren Stellenwert einräumen. Georg Kraft-Kinz, Obmann von "Wirtschaft für Integration: "Ich sage es sehr deutlich:

Die Zeit zu Handeln ist jetzt! - Integration muss als gemeinsame Chance und als gemeinsame Herausforderung verstanden werden!" - Hier braucht es nach Überzeugung der Initiatoren nicht nur das eindeutige politische Bekenntnis, sondern auch konkrete Maßnahmen.

So muss es eine zentrale Herausforderung sein, zugewanderte Menschen und deren Kinder hier in Österreich erfolgreich auf den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Das ist die entscheidende Basis, damit sie in diesem Land mitgestalten und auch Mitverantwortung übernehmen können. Dem entsprechend auch die die drei Themengruppen beim Österreichischen Integrationstag Bildung, Gesellschaft und Arbeitsmarkt in den sich die Teilnehmer am Nachmittag auf konkrete Zielvorstellungen verständigen wollen.

Brauner: Migration ist für Wien unverzichtbar

"Mehr wirtschaftlicher Erfolg für alle - diesem Ziel des 1. Österreichischen Integrationstages kann ich nur zustimmen. Und gelungene Integration trägt genau dazu bei. Für den Wirtschaftsstandort Wien stellen die ethnischen Ökonomien mit ihren sprachlichen sowie kulturellen Kompetenzen eine wertvolle Bereicherung dar. Die migrantischen Unternehmen Wiens schaffen neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze, haben hohe Innovationskraft, festigen Wiens Drehscheibenfunktion zwischen Ost und West und sind damit für den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes unverzichtbar. Daher ist es auch aus ökonomischer Sicht wichtig, diese vorhandenen Potenziale zukünftig - im Interesse aller Wienerinnen und Wiener -noch besser auszuschöpfen", erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner anlässlich der heutigen Eröffnung des Österreichischen Integrationstages.

Rathaus, Raiffeisenhaus, Haus der Industrie, Studio 44 - vier Orte, drei Themen

Der Österreichische Integrationstag heute, am 11. März 2011 beschäftigt sich in Podiumsdiskussionen und Arbeitskreisen an vier unterschiedlichen Orten mit drei Themen:

Gesellschaft und Integration als Chance und Investition in die Zukunft, angesichts der Notwendigkeit, im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Bildung und Integration: Bildung und Life-long-learning als Voraussetzung zum gegenseitigen Verständnis, als Dialog der Kulturen und Basis für erfolgreiches Bestehen in der wissensgetriebenen Wettbewerbsgesellschaft. Bilden statt ausgrenzen und isolieren.

Arbeitsmarkt und Integration ist das dritte Thema, bei dem es konkret um das aktive Beantworten des steigenden Bedarfs an qualifizierten Arbeitskräften geht, inländischen und ausländischen, angesichts einer Altersgesellschaft und steigendem Wettbewerbsdruck. Qualifikation durch Integration ist das Motto.

Die Startveranstaltung fand im Wiener Rathaus statt. Danach starten die einzelnen Podiumsdiskussionen in den Räumlichkeiten der Sponsoren und Partner: im Raiffeisenhaus Wien, dem Sitz des Hauptsponsors der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich- Wien, im Haus der Industrie und im Studio 44 der Österreichischen Lotterien. Ein Resümee wird am Abend wiederum im Wiener Rathaus gezogen: Die einzelnen Arbeitskreise berichten, Perspektiven werden entwickelt, Szenarien und Lösungen vorgestellt - im Anschluss gibt es erste Reaktionen von Vertretern aus Politik, Ministerien und Wirtschaft, an der Spitze Bundesminister Rudolf Hundstorfer.

