Missbrauch: Salzburger Domprediger legt Ämter nieder

Domprediger Hofer gab bei Pressekonferenz in Salzburg zu, eine "intime Beziehung" mit der damals 20-jährigen Klägerin unterhalten zu haben

Salzburg, 11.03.11 (KAP) Der Salzburger Domprediger Prof. Peter Hofer legt aufgrund der erhobenen Missbrauchsvorwürfe mit sofortiger Wirkung seine Ämter nieder. Mit diesem Schritt wolle er eine rasche und umfassende Klärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ermöglichen. Das erklärte Hofer in einer Pressekonferenz am Freitag in Salzburg.

Zugleich wies Hofer erneut den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs zurück: Er haben mit der Klägerin - einer heute 47-jährigen Salzburgerin - eine "intime Beziehung" unterhalten, zu dem Zeitpunkt sei sie jedoch bereits volljährig gewesen.

Zur Klärung der Anschuldigungen schlugen der Salzburger Domprediger und sein Anwalt ein "gemeinsames Gutachten" mit der Klägerin vor, in dem der Fall erörtert und zu einem Abschluss gebracht werden könnte. Voraussetzung sei freilich, dass sich das mutmaßliche Opfer dazu bereit erklärt.

Am Donnerstag hatte der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser im ORF-Interview unterstrichen, er werde sich persönlich um eine rasche Klärung der Vorwürfe bemühen. Es brauche "Wahrheit" und "Gerechtigkeit" betonte Kothgasser. Als letzte Konsequenz sprach der Erzbischof von der "Enthebung vom priesterlichen Dienst". Vergangenen Freitag hatte die Erzdiözese in einer Erklärung noch die Missbrauchsvorwürfe dementiert und erklärt, dass kein Anlass zum Einschreiten bestehe.

