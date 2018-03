Grillitsch: Heimischer Biosprit reduziert Abhängigkeit von Importen

Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und "Teller-Trog-Tank"-Prinzip

Wien (OTS) - "Mit unsachlichen und populistischen Argumenten wird derzeit die Debatte um die Beimischung von Ethanol zu Benzin geführt. Dabei führt uns die Krise im Nahen Osten drastisch vor Augen, wie wichtig eine zunehmend vom Öl unabhängige Energieversorgung ist", stellte heute Bauernbund-Präsident Fritz Grillitsch fest. "Schon jetzt stammen etwa 5% des Benzinkraftstoffs an den österreichischen Zapfsäulen aus heimischem Bioethanol. Für die Einführung von E10 im Oktober 2012 wird Österreich gut gerüstet sein: Bis dorthin ist die europäische Norm in Kraft, die alle Haftungsfragen klärt und Verträglichkeitsfragen ausräumt. Bei Bioethanol beträgt der Selbstversorgungsgrad bereits 100%. Notwendige Rohstoffimporte für die heimische Biodieselproduktion stammen überwiegend aus den mittel-und osteuropäischen Nachbarländern", stellte der Präsident klar.

"Derzeit schnellen Benzin- und Dieselpreise wieder nach oben. Der einzige Preistreiber ist hier das fossile Erdöl. Deshalb raus aus fossilem Öl, das jährlich um 6% teurer wird, und rein in heimische Energie. Was für die Lebensmittelproduktion gilt, gilt auch für die Energieversorgung - je höher der Selbstversorgungsgrad, desto höher die Versorgungssicherheit für die Konsumenten", gab Grillitsch zu bedenken. Doch die Vorteile aus dem Anbau von Energiepflanzen reichten noch weiter. "Mit Bioethanol schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil neben der Energieabhängigkeit auch gleichzeitig die Importe von Eiweißtierfutter wie Soja reduziert werden können", wies Grillitsch auf einen wichtigen Zusatznutzen hin. 130.000 t Sojaschrotimporte für die Rinderfütterung könnten damit eingespart werden.

Mindere Getreidequalität für Sprit - kein Einfluss auf Lebensmittelpreise

"Die österreichische Landwirtschaft bekennt sich ganz klar zum Prinzip 'Teller-Trog-Tank'. Nur Minderqualitäten von Mais oder Weizen, die nicht verfüttert und schon gar nicht für die Lebensmittelherstellung geeignet sind, wandern in die Verspritung. Damit ist garantiert, dass die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln im Einklang mit der Herstellung von Futtermitteln und Energiepflanzen steht", stellte Grillitsch einmal mehr klar. Auf Österreich bezogen hätten Biotreibstoffe also tatsächlich nur Vorteile für die Eigenversorgung mit Energie, für das Klima, für die CO2-Bilanz und für die Futtermittelproduktion. Außerdem sei gesetzlich sichergestellt, "dass bei den Rohstoffen für Biodiesel, der bisher nicht ausschließlich heimisch hergestellt werden kann, Nachhaltigkeitskriterien festgelegt wurden, die Ölpflanzen aus umweltschädlicher Brandrodung strikt untersagen", so der Bauernbund-Präsident. Er lädt dringend zu einer Versachlichung der Diskussion ein.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Mag. Andrea Salzburger

Tel.: +43 1 505 81 73 - 28, Mobil: +43 699 1810 1805

A.Salzburger @ bauernbund.at

www.bauernbund.at