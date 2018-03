FP-Gudenus: Werbung für Ramadankalender an Schulen inakzeptabel

Jugendrotkreuz soll das Moslem-Produkt aus dem Sortiment nehmen

Wien (OTS/fpd) - Bei seiner derzeit laufenden Glückwunschkarten-Aktion hat das Jugendrotkreuz weit über das Ziel hinausgeschossen: Neben den Karten bietet es den Spendern nämlich auch einen Ramadankalender an. Ein christliches Gegenstück? Fehlanzeige! "Das ist eine Provokation! Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass das Jugendrotkreuz irrtümlich auf einen christlichen Kalender vergessen hat", erklärt Wiens FP-Klubchef Johann Gudenus. Besonders ärgert ihn, dass die Produkte, und damit auch dieser Kalender, in den Wiener Schulen massiv beworben werden. Gudenus: "Da werden die Christen ganz gezielt vor den Kopf gestoßen. Das Jugendrotkreuz soll den Kalender umgehend aus dem Sortiment nehmen. Sonst hat die Werbung für die gesamte Aktion an den Schulen verboten zu werden." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: Tel.: (01) 4000 / 81 798