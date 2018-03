FP-Frank: Stadt Wien muss jährlich 5000 Gemeindewohnungen selbst errichten

Wurm schließt sich jahrelanger FP-Forderung an

Wien (OTS/fpd) - Die Stadt Wien müsse neben den geförderten Wohnungen zusätzlich jährlich rund 5000 Gemeindewohnungen nach alter Schule selbst errichten, um den hohen Bedarf an Sozialwohnungen decken zu können, erneuert heute die Wohnbausprecherin der FPÖ-Wien, LAbg. Henriette Frank die jahrelange Forderung der Freiheitlichen. In diesem Zusammenhang sei es allerdings erfreulich, dass dies endlich auch der Obmann des Verbandes gemeinnütziger Wohnbauträger, Karl Wurm erkannt habe, der jetzt mehr Landeszuschüsse fordert.

Schlussendlich wäre es auch hoch an der Zeit, wieder vom Richtwertzins zum Kategoriezinsmodell zurückzukehren sowie endlich die Betriebskosten in die Wohnbeihilfen einzurechnen, um insbesondere die Vielzahl sozial schwacher Mieter in Wien deutlich zu entlasten, fordert Frank abschließend. (Schluss) hn

