Martinz: Reformkurs macht nirgends Halt

SPÖ in der Steiermark hat begriffen, dass es ohne Sanierungskurs nicht geht. Kärntner Reformkurs weitreichender

Klagenfurt (OTS) - "Die Kaiser-Bremser in Kärnten sollen sich ein Beispiel an der Steiermark nehmen. Dort hat die SPÖ begriffen, dass zukünftige Investitionen aus dem Landeshaushalt ohne drastischen Sanierungskurs einfach nicht mehr möglich sind", sagt heute LR Josef Martinz.

Kärnten habe seinen Reformkurs längst gestartet - auch ohne Beteiligung der SPÖ. "Und wir können behaupten, dass wir der Steiermark um Längen voraus sind", so Martinz. Verwaltungs- und Aufgabenreformen im öffentlichen Bereich befinden sich längst in Umsetzung. Pensions- und Besoldungsreformen im Land und in den Gemeinden sind umgesetzt bzw. in Vorbereitung. Immerhin könne Kärnten alleine in der Verwaltung auf eine Personalreduktion in Höhe von 10 % verweisen, was die Steirer mit 8.000 Landesbediensteten nicht können.

"Am Sanierungskurs führt kein Weg vorbei und er verlangt Disziplin. Deshalb konnten wir auch die Neuverschuldung in Kärnten schon zweimal reduzieren. Auch hier werden sich die Steirer am Riemen reißen müssen", erklärt Martinz.

Er, Martinz, hoffe, dass auch auf dieser Seite der Pack bei der SPÖ endlich Einsicht einkehrt. "Immerhin hat die SPÖ Kärnten die Schuldenbudgets der letzten Jahre immer mitbeschlossen, ebenso wie die Styrian-Beteiligung", erinnert Martinz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

Presseabteilung: Wolfgang Dittmar

Tel.: +43 (0463) 5862 DW 19

wolfgang.dittmar @ oevpkaernten.at

http://www.oevpkaernten.at