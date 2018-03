Mölzer: Großes Interesse an Bundesländertour der freiheitlichen EU-Delegation

Bürger wollen statt EU-Schönfärberei die Wahrheit erfahren - Delegationsleiter Mölzer informierte über Euro-Krise und Nordafrika, Obermayr über Asyl und INDECT-Projekt

Wien (OTS) - Von außerordentlich großem Interesse an der Bundesländertour der freiheitlichen Delegation im Europäischen Parlament berichtete heute Delegationsleiter Andreas Mölzer. "Im Anschluss an die Plenarwoche in Straßburg informierten gestern mein Kollege Franz Obermayr und ich die Bürger in Vorarlberg. An unserer Veranstaltung haben über hundert Menschen teilgenommen, und auch an unserer heutigen Veranstaltung in Innsbruck herrscht großes Interesse. Die Bürger wollen die wahren Hintergründe über die EU erfahren und haben die Schönfärberei des politischen Establishments satt", erklärte Mölzer.

Inhaltlich konzentriert sich Mölzer auf Themen wie den EU-Beitritt der Türkei, die Euro-Krise sowie die aktuellen Ereignisse in der arabischen Welt, wobei das Mitglied des auswärtigen Ausschusses vor einem sprunghaften Anstieg der illegalen Zuwanderung aus Nordafrika warnt. "Hier hat Brüssel dringenden Handlungsbedarf: Es kann nicht sein, dass Abertausende von nordafrikanischen Wirtschaftsflüchtlingen nach Europa kommen. Daher muss einerseits die EU-Grenzschutzagentur Frontex gestärkt werden und andererseits sind in Nordafrika mit EU-Hilfe Auffanglager für die Wirtschaftsflüchtlinge zu erreichten", forderte Mölzer.

Der zweite freiheitliche EU-Abgeordnete, Franz Obermayr, informierte die Bürger an den Asylplänen der EU sowie am INDECT-Forschungsprojekt, welches auf eine totale Überwachung der Bürger hinauslaufe. "Es sollen alle möglichen Daten der europäischen Bürger gesammelt, verknüpft und ausgewertet werden. Damit wird aber nicht - wie immer behauptet wird - die Sicherheit erhöht, sondern es kommt zu einem massiven Demokratieabbau und zu Orwellschen Zuständen", kritisierte Obermayr.

Abschließend hob Delegationsleiter Mölzer hervor, dass es für die freiheitliche EU-Delegation selbstverständlich sei, die Bürger über Initiativen, Anträge und andere Aktivitäten im Europäischen Parlament zu informieren. "Schließlich sind die freiheitlichen EU-Abgeordneten Österreichs aktivste EU-Mandatare", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at