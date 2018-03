Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 14. bis 20. März 2011

Wien (OTS) - Montag, 14. März:

11.00 Uhr: Teilnahme an der Sub Auspiciis-Promotion an der Universität Wien/Rede (1010/Dr. Karl Lueger-Ring 1)

Dienstag, 15. März:

10.00 Uhr: Besuch der Kooperativen Mittelschule Neubau (1070/Neubaugasse 42)

14.30 Uhr: Gespräch mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes Dr. Gerhard Holzinger (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 16. März:

18.30 Uhr: Teilnahme am Benefiz-Suppenessen für die Aktion Familienfasttag 2011 der Katholischen Frauenbewegung/Rede (Museum für Völkerkunde)

Donnerstag, 17. März:

9.00 Uhr: Besuch der Ausstellung "Kreisky - Fotos und Dokumente" (Österreichisches Staatsarchiv/1030/Nottendorfer G. 2)

Freitag, 18. März:

11.00 Uhr: Empfang von Schülerinnen und Schülern aus den Bundesländern/24. Schülertag (Präsidentschaftskanzlei)

