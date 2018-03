VSStÖ Wien: Starke Stimmen an den Universitäten

Wiener Spitzenkandidat_innen für die ÖH Wahlen stehen fest

Wien (OTS) - Nach dem gestrigen bundesweiten Wahlkampfauftakt präsentiert der VSStÖ Wien heute seine Spitzenkandidatinnen für die Universitätsvertretungen.****

An der Universität Wien geht Kübra Atasoy für den VSStÖ in den Wahlkampf: Sie ist momentan Sachbearbeiterin der ÖH Uni Wien und berät für die Bundesvertretung ausländische Studierende. Die 20-jährige Sprachwissenschaftstudentin kämpft gegen Voraussetzungsketten, welche oft zu Studienverzögerungen führen: "Sie drängen Studierende in ein starres schulähnliches System, für selbstbestimmtes Lernen bleibt hier wenig Platz. Wir wollen die Möglichkeit zu emanzipatorischer Bildung haben", erklärt Atasoy.

An der TU Wien geht erneut die 25-jährige Sophie Lojka für den VSStÖ ins Rennen. Die Studienschwerpunkte ihres Lehramtstudiums sind Mathe und Englisch. Lojka setzt sich für die Gleichstellung von Frauen ein:

"Dass ab kommenden Herbst eine Rektorin den höchsten Posten der TU besetzt, ist der erste Schritt, hier darf es aber nicht enden. In technischen Studien sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. Gerade junge Wissenschaftler_innen müssen stärker gefördert werden".

Susannika Glötzl, (20) studiert Wirtschaftsrecht und ist Spitzenkandidatin an der WU Wien. "Der Zugang zu einer höheren Bildung ist oft eine Frage der finanziellen Herkunft. Etwa 80% der Studierenden müssen neben dem Studium arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Ausbau des Beihilfensystems ist daher dringend notwendig, um eine echte finanzielle Absicherung für alle Studierenden zu garantieren".

Mit Mirijam Müller an der Spitze kandidiert an die Medizinischen Uni Wien ein bekanntes Gesicht: Die 23-jährige Generalsekretärin der ÖH Bundesvertretung will mit ihrer Erfahrung die Universitätsvertretung umkrempeln: "Die Meduni Wien braucht eine aktive und kritische ÖH. Gerade jetzt ist die Situation für Studierenden in Österreich sehr schwer, da reicht es nicht aus, nur Service anzubieten. Wir wollen die MUW aus dem Dornröschenschlaf holen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at