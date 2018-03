150 Winzer präsentieren DAC-Weine in der Wiener Hofburg

"Weinviertel DAC" verkaufte 2010 rund drei Millionen Flaschen

St. Pölten (OTS/NLK) - Insgesamt 150 Winzerinnen und Winzer aus Niederösterreich werden die neuen "Weinviertel DAC"-Veltliner am Montag, 14. März, von 15 bis 21 Uhr in der Wiener Hofburg dem Publikum zur Verkostung präsentieren. Mit dabei bei dieser Veranstaltung sind auch der Weinviertel Tourismus, die Bäckerei Geier aus Strasshof sowie die Qualitätsgemeinschaft "Weinviertel Brot". Am Donnerstag, 17. März, werden dann die DAC-Veltliner aus dem Weinviertel zusammen mit den DAC-Blaufränkischen aus dem Mittelburgenland in München vorgestellt.

"Die Grünen Veltliner aus dem Weinviertel, die unter der Dachmarke 'Weinviertel DAC' sehr erfolgreich vermarktet werden, finden bei den Konsumenten immer mehr Zuspruch. Hatten die rund 600 produzierenden Winzerbetriebe im Jahr 2009 in Summe 2,4 Millionen Flaschen DAC-Wein abgefüllt und verkauft, waren es ein Jahr später bereits drei Millionen", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

Hohe Erwartungen setzen die Winzer heuer auf ausgewählte Weine des großartigen Jahrgangs 2009, die unter der Bezeichnung "Weinviertel DAC Reserve" auf den Markt gekommen sind. Dabei handelt es sich um die Spitzenweine aus dem Weinviertel. Bereits ein Viertel aller DAC-Winzer produziert die Reserve-Kategorie.

Nähere Informationen: www.weinvierteldac.at

