Arbeit fair teilen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Eine faire Teilung des Arbeitsvolumens - auch durch Abbau regelmäßiger Überstunden - führt zu mehr Beschäftigung, erhöht die Lebensqualität und fördert die Gesundheit vieler Arbeitnehmer/-innen. Die AK fordert daher eine kürzere (Voll-)Arbeitszeit mit Ausgleich bei Lohn und Personal.

In einer Pressekonferenz am Freitag, 18. März 2011, 10 Uhr unter dem Titel "Arbeit fair teilen" in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, möchten wir Sie über aktuelle Daten und Studienergebnisse zur Arbeitszeit informieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung der AK, Dr. Josef Moser, zur Verfügung.

