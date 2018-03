Korosec: Großelterngeneration für richtige Bildungs-Reform

Dass die Drop-out-Raten in Wien am höchsten sind beweist: SPÖ-Konzepte fehlgeschlagen!

Wien (OTS) - "PVÖ-Edlinger hat in seiner gestrigen Analyse natürlich Recht: Die Drop-out-Raten von Hauptschüler/innen an Berufsbildenden Höheren bzw Mittleren Schulen sind beschämend! Wo sind die Drop-out Raten aber am höchsten? In Wien! Und wer ist für die Hauptschulen zuständig? Das Land Wien! Edlinger hat mit seiner Analyse also völlig anders Recht, als er glaubt. Die nötigen Bildungsreformen müssen nämlich viel mehr die fehlgeschlagenen sozialistischen Konzepte reformieren", erklärt LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes, die sich heute zu Wort meldet, weil "die Großelterngeneration sich nicht länger verschweigen kann, wenn Zuständige versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen."

"Die ÖVP hat ein umfangreiches, modernes Bildungskonzept vorgelegt. Neue Mittelschule ja, aber eben als Verbesserung der Hauptschulen und nicht als Ersatz der Gymnasien. Unsere Enkelkinder brauchen bessere Bildung und bessere Chancen. Geld geben wir im Bildungsbereich bekanntlich genug aus, nur kommt es leider nicht bei den Kindern an. Edlinger möge daher seine Kollegin Unterrichtsministerin Schmid aufrufen, rascher aktiv zu werden. Denn der neueste Trend, dass Verantwortungsträger lieber Volksbegehren unterschreiben, anstatt zu handeln, kann nicht länger akzeptiert werden", so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund, Susanne Kofler, 0650-581-78-82; skofler @ seniorenbund.at; www.seniorenbund.at