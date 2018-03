FPÖ: Kickl: Atomwaffen-Befürworter als Werbeträger für das SPÖ-Freiwilligenheer

Wiens Bürgermeister Häupl betreibt Kindesweglegung und entfernt sich aus der Anti-Wehrpflicht-Phalanx

Wien (OTS) - "Die SPÖ gliedert recht merkwürdige Waffenbrüder in ihre Phalanx gegen die Wehrpflicht ein", erklärt heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. So findet sich, wie die Internet-Zeitung www.unzensuriert.at berichtet, unter den "prominenten Stimmen" auf der SPÖ-Werbe-Webseite für das Freiwilligenheer auch jene des pensionierten Sektionschefs Erich Reiter. Zur Erinnerung: Reiter wurde 2006 vom damaligen Verteidigungsminister Platter als Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik abgesetzt, nachdem er in einem Interview eine EU-Atomwaffe gefordert hatte, weil in Zukunft mit einem Atomkrieg zu rechnen sei. "Atombomben-Erich Seite an Seite mit Zivi-Verteidigungsminister Darabos und den einst pazifistischen SJ-Gewächsen Faymann und Rudas ist wohl der Gipfel der Skurillität", so Kickl.

Reiter wird auf der SPÖ-Seite mit folgendem Satz zitiert: "Die Wehrpflicht ist heute großteils eine reine Geldverschwendung. Junge Leute werden mangelhaft für längst nicht mehr benötigte militärische Ziele ausgebildet." Kickl fragt sich, wie denn das nun angesichts Reiters Aussagen aus 2006 zu verstehen sei: "Brauchen wir die vielzitierten Profis als Freiwillige jetzt zur Vorbereitung auf einen Atomkrieg? Ich nehme an, da werden sich nicht viele finden." Reiter inspiriere mit seinen kruden Annahmen jedoch nicht nur die SPÖ, sondern auch das BZÖ. Er hat heute bei der Klubklausur der Orangen über Sicherheitspolitik referiert: "Ich hoffe, dass die BZö-Spitze danach nicht fordern wird, Österreich zur Atommacht hochzurüsten", so Kickl.

Auffällig sei auch, um zur SPÖ zurückzukehren, dass neben zahlreichen SPÖ-Granden wie Faymann, Darabos, Prammer, Hundstorfer, Rudas, und Blecha einer als Unterstützer fehle, nämlich der Wiener Bürgermeister. "Michael Häupl hängt sein Fähnlein bekanntlich gerne nach dem Wind. Offenbar ist ihm nun aufgefallen, dass die Bürger -und auch viele seiner SPÖ-Genossen - gar keine Freude mit der Abschaffung der Wehrpflicht haben, woraufhin er noch schnell eine Kindesweglegung versucht."

Der von der SPÖ gestaltete Internet-Werbeauftritt für das Freiwilligenheer mache aber auch eines klar, so Kickl: "Das Ganze ist ein rotes Parteimanöver, um einen Zwischenwahlkampf auf Kosten der Sicherheit Österreichs zu führen. Als mehr wird dieser Sturm im Wasserglas nicht in Erinnerung bleiben."

