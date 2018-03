Suncovers von Polaroid Eyewear - Die Sonnenbrille speziell für Brillenträger/innen

Zürich (ots) - Sonnenbrillen schützen die Augen vor schädlicher UV-Strahlung und Blendung. Wer eine Korrekturbrille trägt, brauchte bis anhin eine teure Sonnenbrille mit Korrekturgläsern oder Filter-Clips, die sich auf die Brille montieren lassen. Mit den Suncovers bietet der Sonnenbrillenhersteller Polaroid Eyewear eine ebenso einfache wie sichere und formschöne Lösung. Sie passen perfekt über die bestehende Brille und vereinen so gutes Sehen mit gutem Aussehen und optimalem Schutz.

Die Suncovers erfüllen höchste Anforderungen: Sie decken die Augen auch von oben und seitlich optimal ab, ohne die Sicht am Rande des Blickfeldes einzuschränken. Hochwertige polarisierende Gläser ermöglichen eine perfekte und angenehme visuelle Wahrnehmung:

blendfrei, kontrastreich, farbgetreu und verzerrungsfrei. Selbstverständlich ist auch der UV-Schutz bis 400nm zu 100% garantiert.

Obwohl sie gross genug sind, dass sie gut über jede Brille passen, sind die Suncovers fast so schlank wie normale Sonnenbrillen. Zur Auswahl stehen sieben Modelle für unterschiedliche Ansprüche und Stilwünsche. Für jüngere Brillenträger/innen gibt es ein Junior-Modell.

Perfekte Lösung fürs Autofahren

Der Sonnen- und Blendschutz ist gerade im Verkehr sehr wichtig. Autofahrer/innen sind bei wechselnden Lichtverhältnissen (z.B. Tunnel, Waldstrassen) oft gezwungen, ihren Sonnenschutz schnell auf-oder wieder abzusetzen. Mit den Suncovers ist dies nun auch für Brillenträger/innen eine einfache Sache. Im Unterschied zu einer korrigierten Sonnenbrille erfolgt der Wechsel ohne kurzzeitigen Verlust der Sehschärfe.

Zudem profitieren Suncovers-Träger/innen von den klassischen Vorzügen einer polarisierenden Sonnenbrille: Blendfreie Sicht und eine natürliche Farbwahrnehmung. Im Unterschied dazu erreichen herkömmliche Sonnenschutzgläser einen hohen Blendschutz nur durch eine massive Tönung, sprich Verdunkelung der Gläser. Dies schluckt jedoch viel Licht, was wiederum die visuelle Wahrnehmung beeinträchtigt.

Ein weiterer Vorteil der Polaroid Suncovers ist ihr moderater Preis von CHF 59.90 (Kindermodell CHF 39.90). So lässt sich auch ein zweiter oder dritter Sonnenschutz als Reserve im Handschuhfach bereithalten, ohne das Budget gross zu belasten.

In der Schweiz erhältlich in Warenhäusern sowie im Optik- und Sportfachhandel. In Deutschland und Österreich erhältlich im Optikfachhandel

Weitere Aufnahmen senden wir Ihnen gerne zu. Bitte Mail an:

media.swiss@polaroideyewear.com

Rückfragen & Kontakt:

Tel.: +41/43/311'71'23

Fax: +41/43/311'71'21

E-Mail: media.swiss @ polaroideyewear.com

Internet: www.polaroideyewear.ch

Melanie Christen, Marketing & Communication

Polaroid Eyewear, A division of StyleMark AG

Herostrasse 7

CH-8048 Zürich, Switzerland