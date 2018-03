ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 14. März 2011 09:00 Referat von ÖVP-Delegationsleiter MEP Dr. Ernst Strasser zum Thema "Die neue Freizügigkeit am Arbeitsmarkt – Chancen oder Gefahr?" (HLW Steyr, Leopold-Werndl-Straße 7, 4400 Steyr) 14:00 Abg.z.NR Silvia Fuhrmann bei der Veranstaltung "Wer kann/soll/will/darf? – Jugendliche vergeben Wahlrecht" (Parlament, Lokal VI, 1017 Wien) 17:00 Rede von BM Dr. Michael Spindelegger zum Thema "Austrias foreign policy focus on the Black Sea and Caucasus Region" (Joint Vienna Institute, Mariahilfer Straße 97, 1060 Wien) 18:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Start der "KMU-Roadshow 2011: Innovation – Support für Wettbewerbsfähigkeit und Erneuerung" (Umdasch AG, Josef-Umdasch-Platz 1, Tor 2, 3300 Amstetten) BM DI Josef Pröll bei der "Eurogruppe" und beim "Ecofin" (Brüssel) bis 15.3. BM DI Nikolaus Berlakovich beim Rat für Umwelt (Brüssel) DIENSTAG, 15. März 2011 10:00 Ministerrat (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 11:30 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der AG Konsolidierung (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 18:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht den "Neptun-Wasserpreis" und ehrt die besten Wasserprojekte (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien) 18:30 ÖVP-Delegationsleiter MEP Dr. Ernst Strasser bei der Veranstaltung "Rückblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz 2011" (Brüssel) MITTWOCH, 16. März 2011 09:00 BM Dr. Maria Fekter bei der "Vereins-Dachverband-Konferenz" (BMI, Großer Vortragsaal, Minoritenplatz 9, 1010 Wien) 10:00 BM Dr. Michael Spindelegger bei der Eröffnung des "UNODC- Symposium zur Terrorismusbekämpfung" (Vienna International Center, 1220 Wien) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl und LH Dr. Erwin Pröll bei der Grundsteinlegung des Krebsbehandlungs- und Krebsforschungszentrums MedAustron (Viktor Kaplan-Straße 2, 2700 Wiener Neustadt) 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die Jahrestagung der "Plattform Wildkatze" (Naturhistorisches Museum, Kinosaal, Burgring 7, 1010 Wien) 10:30 BM Dr. Maria Fekter präsentiert die Studie "Auslandseinsätze der Polizei" (BMI, Herrengasse 7, 1010 Wien) 11:00 BM Dr. Michael Spindelegger beim Landesverteidigungsausschuss (Parlament, 1017 Wien) 11:30 BM DI Nikolaus Berlakovich zeichnet die besten Restaurants im Rahmen der "Präsentation des Falstaff Restaurantguides" aus (Sofitel, Praterstraße 1, 1020 Wien) 13:00 BM Dr. Beatrix Karl und LH Dr. Erwin Pröll besuchen das Conrad- Observatorium (Trafelberg 1, 2763 Muggendorf) 14:00 Bundesratpräsident Gottfried Kneifel empfängt den sudanesischen Parlamentspräsidenten Ibrahim Ahmed El-Taher (Parlament, 1017 Wien) 16:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Eröffnungsfest des CeMM- Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Anna Spiegel-Forschungsgebäude, Lazarettgasse 14, 1090 Wien) 19:00 Rede von BM Dr. Michael Spindelegger anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Aiwasowski – Maler des Meeres" (Bank Austria Kunstforum, Freyung 2, 1010 Wien) DONNERSTAG, 17. März 2011 09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1017 Wien) 09:30 BM Dr. Maria Fekter beim Rechnungshofausschuss (Parlament, 1017 Wien) 14:00 StS Mag. Verena Remler besucht den Betrieb Holzweg e-commerce solutions (Sillgasse 12, 6020 Innsbruck) 17:00 ÖVP-Delegationsleiter MEP Dr. Ernst Strasser und MEP Dr. Paul Rübig beim Jour-Fixe zum Thema "aktuelles aus der EU" (OÖ LT-Klub, 4010 LinZ) 19:00 BM DI Josef Pröll und StS Mag. Verena Remler beim "Frauendialog" der Volkspartei Tirol (Congress, Saal Innsbruck, 6020 Innsbruck) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Diskussion "Der K(r)ampf um die Bildung" (Mönchsbergkaverne, Gstättengasse 27-29, 5020 Salzburg) 20:00 Grußworte von StS Dr. Reinhold Lopatka beim "EBRD-Constituency Meeting" (Grand Hotel, Kärntner Ring 9, 1010 Wien) BM DI Nikolaus Berlakovich beim Rat Landwirtschaft und Fischerei (Brüssel) FREITAG, 18. März 2011 18:30 StS Mag. Verena Remler bei der Mitgliederversammlung der Selbsthilfe Tirol (9782 Nikolsdorf) BM Dr. Beatrix Karl beim Minister-Treffen der am "Central European Exchange Program for University Studies" (CEEPUS) teilnehmenden Länder (Warschau) bis 19.3.

