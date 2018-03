"Aus dem Rahmen" am 15. März auf TW1 - Karl Hohenlohe auf Museumsexpedition in der Albertina

Beim Besuch der Albertina trifft Karl Hohenlohe u.a. den Direktor des Museums Dr. Klaus Albrecht Schröder sowie die Chefkuratorin Dr. Marie Luise Sternath-Schuppanz.

Wien (OTS) - Das "Herz der Albertina" - der Musensaal. Dort wird Karl Hohenlohe vom Direktor des Museums Dr. Klaus Albrecht Schröder in Empfang genommen. Gemeinsam plaudern sie über den ehemaligen Speisesaal von Erzherzog Carl, der ebenso wie die Albertina selbst, voller Geschichten steckt. "Ein Erinnerungsort der Aufklärung, ein Erinnerungsort der europäischen Geschichte", schwärmt Schröder.

Ins Schwärmen gerät der Direktor auch, als er von einer der aktuell laufenden Ausstellungen spricht: "Der Blaue Reiter war die mit Abstand einflussreichste Künstlervereinigung des 20. Jahrhunderts." Karl Hohenlohe habe zwar unzählige Male in der Schule darüber gelernt, eine Auffrischung dürfte aber keinesfalls schaden. Beim Spaziergang durch die Ausstellung lässt sich der Moderator sowohl von den Zeichnungen und Aquarellen als auch von Schröders Erzählungen beeindrucken.

Der Direktor spricht von Wassily Kandinsky, dem Erfinder der abstrakten Malerei und dem Haupt der Künstlervereinigung: "Der Blaue Reiter, der 1911 in München gegründet wurde, hat die Kunstgeschichte revolutioniert - er verabschiedet sich vom Gegenstand, von der Naturnachahmung und setzt anstelle dessen die Empfindung des Menschen, die Empfindung der Farbe." Hier gehe es um das Hören von Farben und das Sehen von Tönen. Zudem erzählt Schröder von Arnold Schönberg - dem großen österreichischen Künstler, der Mitglied der Vereinigung war und warum Egon Schiele eine Mitgliedschaft genau vor 100 Jahren verweigert wurde.

Neben einem typischen Werk von Wassily Kandinsky, bewundern die beiden Herren u.a. Werke von Paul Klee und Alfred Kubin. "Paul Klee wurde erst zum Maler, nachdem sich der Blaue Reiter schon wieder aufgelöst hatte", verrät Schröder. Als er in die Künstlervereinigung aufgenommen wurde, sei er noch reiner Zeichner gewesen. Klee zählte ebenso wie der Österreicher Alfred Kubin zu den großen Mitgliedern des Blauen Reiters. "Kubin hat die Bestie Mensch zu seinem Thema gemacht", schildert der Direktor. Seine Werke schreien geradezu vor Pessimismus. Nachdem Karl Hohenlohe mehr über die traurige Vergangenheit Kubins erfahren durfte, verrät Schröder, warum sich die Albertina im Besitz von 2000 Werken des Künstlers befindet und die Republik Österreich dafür lediglich 250 Schilling zahlen musste.

Anschließend lässt sich der Moderator von Dr. Christian Benedik, dem Kurator der Architektur Sammlung, durch die Prunkräume führen und erfährt u.a. was der Teesalon mit der Teebutter zu tun hat. Außerdem begeben sie sich an den Platz, wo einst der berühmteste Weihnachtsbaum Österreichs stand. Was es diesbezüglich auf sich hat und welche Geschichten die Chefkuratorin Dr. Marie Luise Sternath-Schuppanz 12 Meter unter der Erde für Karl Hohenlohe vorbereitet hat, soll den Zusehern von "Aus dem Rahmen" nicht vorenthalten werden.

"Aus dem Rahmen"

Journalist und Moderator Karl Hohenlohe präsentiert in dem halbstündigen Format "Aus dem Rahmen" jeweils eines der über 800 Museen unseres Landes - von Blockbustern wie Albertina und Kunsthaus bis hin zu skurrilen Geheimtipps wie Feuerwehr- oder Bestattungsmuseum. Durch Karl Hohenlohes einzigartigen Interviewstil, seine Liebe zum Detail und sein enormes Wissen im Bereich Kunstgeschichte erweckt er nicht nur die Gemälde zum Leben, sondern zeigt auch die Symbiose zwischen Kunstwerken und den Menschen, die tagtäglich mit ihnen arbeiten.

Sendezeiten:

Erstausstrahlung am Dienstag, 15.3.2011 um 19:45-20:15 Uhr

Weitere Ausstrahlungen am Do, 17.3. um 22:45-23:15 Uhr, Fr, 18.3. um 16:05-16:35 Uhr und Sa, 19.3. um 10:00-10:30 und 18:00-18:30 Uhr Nächste Sendung am 12. April 2011

Rückfragen & Kontakt:

ORF/TW1

Mag. Birgit Reiter

+43 (0)1 87878 14600

birgit.reiter @ orf.at