FPÖ-Kunasek zu SPÖ/FSG-Zenz: "Kritik am Budget ist wohl verspäteter Faschingsscherz!"

Wien (OTS) - NAbg. Mario Kunasek, steirischer Landesparteisekretär der FPÖ, kritisiert die Äußerungen des roten Landtagsabgeordneten Klaus Zenz: "Sich jetzt über das Budget zu beschweren kann nur ein später Faschingsscherz sein!" In seiner Funktion als Vorsitzender der FSG Steiermark hatte Zenz die Sparpläne der Landesregierung massiv kritisiert. Man sei nicht in die Verhandlungen eingebunden worden, heißt es von Seite der FSG, was absolut inakzeptabel sei. Für Kunasek pikantes Detail: "Faktum ist, dass der Vorsitzender der FSG Steiermark Herr Landtagsabgeordneter Klaus Zenz von der SPÖ ist. Wenn er sich jetzt über das Budget beschwert, kann das wohl nicht mehr als ein später Faschingsscherz sein!"

Sollten sich Zenz und die FSG ungerecht behandelt und ausgeschlossen fühlen weiß der FP-Landesparteisekretär Rat: "Immerhin ist Zenz in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter freier Mandatar. Was bedeutet, dass Herr Zenz, wenn er die Sparpläne von Rot und Schwarz wirklich nicht mittragen kann, im Landtag immer noch gegen das vorgelegte Budget stimmen kann!" Daran glaubt Kunasek aber eher nicht und äußert abschließend zynisch: "Nachdem er sich aber bis jetzt eher als treuer Diener von Landeshauptmann Voves bewiesen hat, wird er diesen Schritt wohl nicht wagen. Aber lassen wir uns überraschen ..."

