TW1 KunstRaum - Die Videoinstallationen "60 seconds somewhere" täglich ab 15. März 2011

TW1 zeigt das Künstlerduo LUMA.LAUNISCH und dessen visuelle und vor allem Geschichten erzählende Kreationen aus Realbildern und Abstraktem.

Wien (OTS) - Nach Sepp Dreissinger, Lena Lapschina, Richard Kriesche, Oskar Stocker, Jimmy Zurek, Tobias Hermeling und dem Künstlerduo Jürgen Ramacher und Christian Einfalt bespielt das Visual Jockey Duo Astrid Steiner und Florian Tanzer den TW1 KunstRaum. Die freie Plattform für Kunst- und Kulturschaffende macht Platz für deren Impressionen von Natur, Menschen und Objekten aus aller Welt -visuell gemixed zum Soundtrack österreichischer und internationaler Musiker und Musikerinnen wie u.a. Jimmy Edgar und Bernhard Fleischmann.

Das Kunstprojekt "60 seconds somewhere"

Die Welt des Visual Jockey Duos LUMA.LAUNISCH kommt gut ohne Worte zurecht. Deren Kombination von Realbildern und Abstraktem weckt Assoziationen. Das Auge der Kamera erfasst pulsierende Momente großer Metropolen sowie Impressionen von Natur, Menschen und Objekten, die auf grafische Elemente treffen und deren sorgfältig zerlegtes Echo im Rhythmus der Musik leuchtet.

Inspiration für seine visuellen Kreationen findet das Künstlerduo in der Realität, auf weiten Reisen und im Alltag bei seiner Arbeit zwischen Wien und New York. Für die Videoinstallationen "60 seconds somewhere" wurde u.a. in Shanghai, Tokio, Rio, Abu Dhabi, Detroit, New York und Berlin gefilmt. Analogien und Symbolik sollen die Fantasie des Betrachters anregen. Das Duo möchte die Grenzen zwischen dem bewusst und unbewusst Wahrgenommenem - Formen, Schatten und Bewegungen - verschwimmen lassen.

Die Künstler

Astrid Steiner und Florian Tanzer ergeben das Duo LUMA.LAUNISCH. Was 2003 in Wiener Technoklubs begann, findet mittlerweile in Konzerthallen, Museen wie dem Künstlerhaus Wien, dem Chelsea Art Museum New York oder dem Benaki Museum Athens sowie auf internationalen VJ Festivals seine Fortsetzung.

Der Künstler Ilan Katin beschreibt LUMA.LUNISCH als "Visualisten mit einem Auge für die Kraft des Bildes. Sie sind nicht nur Club Visual Jockeys, sondern arbeiten auch mit Jazzbands und Orchester. Ihre Bilder sind vor allem kuriose Konstrukte, die nicht zu realistisch sind, sondern dem Betrachter genug Raum für eigene Assoziationen lassen."

Die Werke

Das Künstlerduo präsentiert seine Arbeiten als Live Visual Performance sowie im Kontext bildender Kunst, Corporate Events, Theater, Oper und Tanz. Im Jahr 2010 entstanden u.a. die Videoinstallationen "Ellinikon" - ein visueller Streifzug durch Athens verfallenen Flughafen - und "The Island" - eine Liebeserklärung an ihre zweite Heimat New York. Außerdem kreierte LUMA.LAUNISCH im letzten Jahr eine spezielle Live-Videoshow für die legendären Kraut-Rocker "Cluster", die bereits in den 70er-Jahren einen wichtigen Grundstein für die heutige elektronische Musik gelegt haben. Einer der Höhepunkte des Jahres 2009 war ihre Hommage an die Clubkultur "Need for Night" - präsentiert als oktophonische Rauminstallation im Rahmen des renommierten Wiener VJ Festivals "sounds:frame".

TW1 KunstRaum

Die Rubrik TW1 KunstRaum bietet Künstlerinnen und Künstlern eine TV Plattform für deren Arbeiten und Werke. Die Künstler entscheiden dabei autonom über Inhalt und Form der von Ihnen gezeigten Kunstwerke. Die künstlerischen Arbeiten werden in den Programmnähten und Übergängen visuell auffällig positioniert und über einen Zeitraum von mehreren Wochen ausgestrahlt.

Sendezeiten:

Ab 15. März 2011 täglich um 10:05 Uhr, 12:05 Uhr, 16:55 Uhr (außer Sa u. So), 18:03 Uhr, 20:13 Uhr und 22:45 Uhr.

