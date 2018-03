SPÖ-Termine von 14. März bis 20. März 2011

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 14. März 2011:

Staatssekretär Andreas Schieder besucht die Finanzämter 68-Graz Stadt und 69-Graz Umgebung.

9.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei Pressekonferenz der "Plattform 20000frauen" anlässlich der Demonstration für Frauenrechte am Wiener Ring, die unter dem Motto "AUS! Aktion Umsetzung. Sofort." steht. Mehr unter http://www.20000frauen.at/ (Café Griensteidl, Michaelerplatz 2, 1010 Wien).

10.00 Uhr Bildungsministerin Claudia Schmied hält gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung und der Alpen-Adria Universität Klagenfurt eine Pressekonferenz zum Thema "Neues Masterstudium für die Erwachsenenbildung" ab. Weitere Teilnehmer sind die Direktorin des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung (bifeb) Margarete Wallmann, die Professorin für Erwachsenen- und Berufsbildung an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt Elke Gruber, und der Geschäftsführer des Berufsförderungsinstitutes Österreich (bfi) Michael Sturm (Österreichische Nationalbibliothek im Palais Mollard, Salon Hoboken, Herrengasse 9, 1010 Wien).

14.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und das Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien laden zur Veranstaltung "Wer kann/soll/will/darf? - Jugendliche vergeben Wahlrechte". Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Podiumsdiskussion zum Thema "Kriterien für die Vergabe von Wahlrecht: Regulierungen und Reformperspektiven" u.a. mit SPÖ-Abgeordneter Sonja Steßl-Mühlbacher statt. Anmeldung unter veranstaltungen03 @ parlament.gv.at (Parlament, Budgetsaal, Lokal VI).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt eine Delegation von ParlamentarierInnen aus Schweden (Parlament)

18.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält ein Referat zum Thema "Muss Sozialpolitik europäisch werden?". Im Anschluss daran findet eine Diskussion statt "Europaakademie Bruck/Mur (Rathaus-Ratsaal, Koloman-Wallisch-Platz 1, 8600 Bruck an der Mur).

19.00 Uhr In der Reihe "Transatlantika", kuratiert von Eva Nowotny, hält Ian Morris (Stanford University) einen Vortrag zum Thema "Why the west rules - for now". Anmeldung unter Tel. 01-318 82 60-20 oder e-mail einladung.kreiskyforum @ kreisky.org (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält einen Vortrag zum Thema "Politik und Verantwortung" bei der Wirtschaftsplattform "Royal Coyote Club". Anschließend daran findet eine Diskussion statt (Palais Palffy).

DIENSTAG, 15. März 2011:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

18.00 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder hält bei der Bezirkskonferenz der BO Innere Stadt ein Referat zum Thema "Steuergerechtigkeit für Österreich - Maßnahmen der Bundesregierung" (Werdertorgasse 9/3, 1010 Wien).

MITTWOCH, 16. März 2011:

8.45 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha hält bei der Landeskonferenz des PVÖ Oberösterreich ein Referat (Festsaal Neues Rathaus, Hauptstraße 1-5, 4040 Linz).

10.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am Pressetermin "Neues Unterrichtsmagazin" und "Künstliche Haut als Tierversuchsalternative" teil (Tiergarten Schönbrunn, Orangerie, 1130 Wien).

11.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und der Parlamentspräsident aus dem Sudan, Ahmed Ibrahim El Tahir treffen zu einem Arbeitsgespräch zusammen (Empfangssalon, Parlament).

17.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger bei der Gütesiegelverleihung der Steirischen Gebietskrankenkasse (Hotel "Das Weitzer", Raum Styria, Grieskai 12-16, 8020 Graz).

18.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Sozialminister Rudolf Hundstorfer beim Benefiz-Suppenessen der Aktion Familienfasttag 2011 der Katholischen Frauenbewegung Österreich (Museum für Völkerkunde, Säulenhalle, Neue Burg, 1010 Wien).

19.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger bei der Podiumsdiskussion des VSStÖ zum Thema "Zukunft des Gesundheitssystems" (LKH Graz, Auenbruggerplatz 1, Hörsaalzentrum, 8036 Graz).

19.00 Uhr Kulturministerin Claudia Schmied eröffnet gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrat Helmut Bieler die Ausstellung "Lisztomania 2011 - Born to be a Superstar" (Landesmuseum Eisenstadt, Museumgasse 1 bis 5, 7000 Eisenstadt).

DONNERSTAG, 17. März 2011:

9.00 Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann hält bei der Eröffnung der dreitägigen Klubtagung der SPÖ Wien, die unter dem Motto "Neue Wege. Klare Ziele" steht, eine Rede (Seehotel Rust, Am Seekanal 2 bis 4, 7071 Rust).

9.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält die Eröffnungsrede beim Internationalen Frauengipfel "Wienerin Summit". Expertinnen und Experten diskutieren zum Thema "Frauenbildung für eine bessere Welt". Weiters stehen Keynote-Speeches von Vandana Shiva (indische Umweltschützerin, Trägerin des Alternativen Nobelpreises und Missionarin für Frauenrechte) und Dambisa Moyo (Ökonomin aus Sambia) auf dem Programm (Wiener Hofburg, Redoutensäle).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt eine Delegation aus der Region Ausseerland-Salzkammergut in Begleitung der SPÖ-Abgeordneten Lisa Hakel. Narzissenkönigin Catrina Wachinger sowie die Narzissenprinzessinnen Carola Kreßl und Claudia Hagspiel überreichen der Nationalratspräsidentin die Einladung zum 52. Narzissenfest, das vom 2. bis 5. Juni stattfindet (Parlament).

18.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Buchpräsentationsreihe Quadriga 07 "Natürlich essen" mit Hans Ulrich Grimm (Journalist und Autor), Werner Lampert (Biopionier und Autor), Petra Lehner (Ernährungswissenschafterin) und Wolfram Siebeck (kulinarischer Kolumnist) unter der Moderation von Zita Bereuter (FM4) und Peter Zimmermann (Ö1). Anmeldung unter veranstaltungen04 @ parlament.gv.at (Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion "Vom Maghreb bis an den Golf. Aufbrüche in der arabischen Welt" mit Cilja Harders (Freie Universität Berlin), Gudrun Harrer (Der Standard), Hoda Salah (Universität Frankfurt am Main), Georg Stillfried (BM für europäische und internationalen Angelegenheiten). Moderation der Veranstaltung Georg Lennkh (Mitglied des Vorstands des Bruno Kreisky Forums). Anmeldung unter Tel. 01-318 82 60-0 oder kreiskyforum @ kreisky.org (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann hält die Festansprache bei der Verleihung des VN-Wirtschaftspreises "Vorarlbergs top 100" (Doppelmayr-Werk, 6961 Wolfurt).

FREITAG, 18. März 2011:

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer zu Gast im Klub der Wirtschaftspublizisten (Klub der Wirtschaftspublizisten, Bauernmarkt 6, 1010 Wien).

10.15 Uhr Das Renner-Institut, der SPÖ-Parlamentsklub und der Pensionistenverband Österreich laden zur Tagung "Austro-Keynesianismus - Politisch-historische Bilanz und aktuelle Relevanz einer erfolgreichen österreichischen Wirtschaftspolitik". Keynotes von PVÖ-Präsident Karl Blecha und SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Anmeldung unter post @ renner-institut.at (Börsensäle Wien, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien).

19.00 Uhr SPÖ-Budget- und Finanzsprecher Kai Jan Krainer hält Einleitungsworte beim Vortrag "Keynes für das 21. Jahrhundert" von Robert Skidelsky (Wirtschaftshistoriker und Politökonom). Der Vortrag findet in englischer Sprache mit Simultanübersetzung statt. Anmeldung unter Tel. (01) 804 65 01 oder post @ renner-institut.at (Börsensäle Wien, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien).

SAMSTAG, 19. März 2011:

14.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Demonstration für Frauenrechte "A.U.S.!" der "Plattform 20000frauen". Startpunkt um 14 Uhr beim Schwarzenbergplatz. Rede der Frauenministerin um ca. 16 Uhr bei der Abschlusskundgebung vor dem Parlament.

20.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eröffnet "A femous centenary night" (Ottakringer Brauerei, Ottakringer Straße 91, 1160 Wien)

SONNTAG, 20. März 2011:

11.00 Uhr Kulturministerin Claudia Schmied nimmt an der Standard-Reihe "Europa im Diskurs - Debating Europe" an einer Diskussion zum Thema "Steckt Europa in einer Kulturkrise?" teil. Diskussionspartner sind György Konrád (ungarischer Autor), Alexander Pereira (Intendant Opernhaus Zürich und designierter Intendant der Salzburger Festspiele) und Gaston Salvatore (Autor) (Burgtheater, Dr. Karl-Lueger-Ring 2, 1010 Wien).

