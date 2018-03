ARBÖ: Spritpreisrekord mehrheitlich international bedingt

Wien (OTS) - Seit Ende 2010 wurde Eurosuper 95 in Österreich um 11,1 Cent und Diesel um 15,6 Cent pro Liter teurer. Davon entfallen 4,8 Cent bei Eurosuper (inkl. MwSt.) bzw. sechs Cent bei Diesel (inkl. MwSt.) auf die Mineralölsteuererhöhung. "Der enorme Preisantrieb bei Diesel ist daher zu 62 Prozent international bedingt und zu 38 Prozent hausgemacht", stellt der ARBÖ fest. "Bei Eurosuper 95 sind 57 Prozent auf den generellen Preisanstieg zurückzuführen und 43 Prozent hausgemacht."

Wegen der hohen hausgemachten Komponente findet der ARBÖ es auch richtig, dass der Wirtschaftsminister zu einem Spritpreisgipfel lädt, mit dem Ziel die Situation der Autofahrerinnen und Autofahrer etwas zu entschärfen und somit für die gesamte Bevölkerung negative Folgen zu mildern. Der Wirtschaftsminister hat es in der Hand, Preisvergleiche für die Autofahrer zu erleichtern, aber auch auf internationaler Ebene darauf zu drängen, die enormen Schwankungen der börsengemachten Erdöl- und Spritpreise einzudämmen. Viele Vorschläge liegen bereits auf dem Tisch: Zum Beispiel die Spritpreise in Zukunft an den Zapfsäulen nur mehr mit zwei Nachkommastellen auszupreisen. Dies stellt eine erhebliche Erleichterung zum Preisvergleich für Autofahrer dar. Die Preise können so schneller ins Auge gefasst werden und sind daher auch leichter zu merken. Eine zweite Möglichkeit wäre an den Totems der Tankstellen die einzelnen Spritpreissorten immer in der gleichen Reihenfolge auszuschildern. Denkbar wäre auch eine österreichweite Übersicht über sämtliche Tankstellenpreise im Internet zu schaffen, wobei die Firmen dazu verpflichtet werden ihre Preisänderungen von sich aus ein zu melden. Außerdem fordert der ARBÖ, die für Oktober 2012 geplante Einführung der Spritsorte E10 dringend zu verschieben. Nicht nur, dass viele Autos E10 nicht verkraften und der Umweltnutzen ohnehin fraglich ist, sondern vor allem, weil wegen des hohen Getreidepreises E10 momentan sogar noch teurer ist als Diesel.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessensvertretung & Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Lydia Ninz

Tel.: (++43-1) 891 21-280, mobil: 0664/60 123 280

mailto: presse @ arboe.at

http://www.arboe.at