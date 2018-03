AK-Preisanalyse: Heizöltanken um 670 Euro teurer als vor einem Jahr

Klagenfurt (OTS) - 667 Euro mehr als noch im März 2010 müssen Haushalte derzeit für eine 3.000-Liter-Tankfüllung Heizöl auslegen. Die Arbeiterkammer rät unbedingt zu Preisvergleichen, denn damit lassen sich bis zu 60 Euro pro Tank sparen. Das ergab die aktuelle Preiserhebung der AK. Sie ist unter "Heizöl-Barometer" auch auf der Homepage der AK abrufbar.

Während der durchschnittliche Literpreis für Heizöl im März 2010 noch 0,7197 Euro betrug, sind es heuer bereits 0,9432 Euro. Das heißt, dass Kärntner Familien derzeit um fast ein Drittel - um 30,9 Prozent mehr - für eine 3.000-Liter-Füllung Heizöl ausgeben müssen. Bei einer 2.000-Liter-Bestellung betragen die Mehrkosten 445 Euro.

Wer jetzt seinen Tank auffüllen muss, sollte daher unbedingt die Preise der unterschiedlichen Anbieter in den Bezirken vergleichen. Denn obwohl die Preise ein hohes Niveau erreicht haben, gibt es dennoch beachtliche Unterschiede. Eine Berechung der AK ergab, dass man sich in Klagenfurt bei Anbietern bis zu 60 Euro bei 3.000 Liter ersparen kann. Auch in St. Veit liegt das Einsparungspotential in der gleichen Höhe. Das ist immerhin fast zweimal der Betrag, der in etwa als Abfüllpauschale verrechnet wird.

Unter dem Titel "Heizöl-Barometer" listet die Arbeiterkammer Kärnten im Internet nach Bezirken gegliedert die Preisangaben von insgesamt elf Kärntner Brennstoffanbietern auf. Zusätzlich informiert das "Heizöl-Barometer" darüber, ob und in welcher Höhe eine Abfüllpauschale anfällt. Die Preisangaben werden von der AK jeden Mittwoch aktualisiert. Web-Tipp: kaernten.arbeiterkammer.at/konsument

